Kenia Os y Ramón Vega se unen en potente colaboración, la canción más viral de TikTok

Ante la ola de críticas y malos comentarios, la cantante decidió referirse al tema y aseguró que no tiene nada que ver el éxito que ha tenido la canción, sino el arte de hacer música. Ramón Vega , por su parte, ha externado su emoción de trabajar con una de las artistas femeninas del momento.

Pero no todo es color de rosa para los cantantes, principalmente para Kenia Os y es que la influencer y cantante fue acusada de querer "colgarse de la fama" del cantante de la Dinastía Vega, esto por presuntamente notar lo bien que le ha ido recientemente.

En cuestión de horas desde su lanzamiento, la canción se volvió tendencia y una de las más habladas. En redes sociales se nota el gran recibimiento que ha logrado y los seguidores de ambos no han parado de utilizar el audio para sus videos, creando así un nuevo reto viral.

Luego de que Kenia publicara su video en TikTok , Ramón también lo compartió y fue así como comenzó una demanda para que trabajaran juntos y hoy, finalmente, se lanza el esperado 'Tírame un hello (Remix)', canción en la que colaboran juntos por primera vez.

El alegre tema fue lanzado originalmente por Ramón , logrando hacerla un reto viral, el cual llegó hasta Kenia, quien decidió hacer su propio reto y comenzar a crear un gran alboroto entre sus seguidores, quienes no pararon hasta conseguir interacción entre ambos artistas y lo lograron.

México.- Los cantantes Kenia Os y Ramón Vega se unen para colaborar en una de las canciones más populares de TikTok; 'Tírame un hello', tema del cantante que se ha vuelto viral en la plataforma de videos cortos y una de las tendencias desde su lanzamiento debido al gran ritmo que tiene.

