Ketee Sackhoff de "The Mandalorian", pensó que Scarlett Johansson sería su remplazo

La serie televisiva "The Mandalorian", ha sido un cambio significativo para el universo de "Star Wars", trayendo consigo a nuevos personajes que a su vez remontan a acontecimientos importantes ocurridos en "Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza", "Star Wars: Episodio V - El imperio Contraataca" y "Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi".

Todo esto fue posible gracias a que John Favreau decidió tomar con libertad diversos personajes de las películas y series animadas para crear un nuevo canon entre estas y su serie.

Uno de los personajes más importantes, pese a su poca aparición en la segunda temporada, es Bo-Katan, a quien la actriz Katee Sackhoff dio voz en "Star Wars: The Clone Wars" y "Star Wars: Rebels", para posteriormente interpretar el papel en el live-action de la exitosa saga.

Fue durante una entrevista en el podcast "Inside of You", presentado por Michael Rosenbaum, que la actriz confesó que nunca se imaginó que le pedirían retomar el personaje, pues al tratarse de una producción de gran magnitud, creyó que el papel le sería otorgado a una actriz más popular y atractiva para el público.

Luego de esto reveló que la única persona en la que pensó para ocupar su lugar en el live-action de la película, fue en la actriz Scarlett Johansson, al tener un significativo lugar en las producciones de Disney por su personaje de Black Widow en el MCU.

Sackoff afirmó que se sorprendió mucho cuando Favreau la contactó para que interpretara a Bo-Katan en la segunda temporada de "The Mandalorian", y que la transición de prestar su voz al personaje, a darle vida en el live action, fue muy emocionante para ella.

Cabe mencionar que Katee Sackhoff es una figura relevante en el medio de la ciencia ficción, pues además de formar parte de "Star Wars", también ha prestado su voz en algunos videojuegos como "Call of Duty", en donde interpretó a Sarah Hall. Asimismo, ha sido reconocida con su papel de Kara "Starbuck" Thrace en la srie de Sci Fi "Battlestar Galactica".

Por otra parte, también ha contado con modestas apariciones en la pantalla grande. Algunas de estas producciones son "No toques dos veces" y "Riddick, el amo de la oscuridad". Ahora no queda más que esperar la tercer temporada de "The Mandalorian", la cual se estrenará este mismo año.