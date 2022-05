Kevin Bacon lamenta la muerte de su amigo Fred Ward; actuaron juntos en "Terror bajo la tierra"

Por otra parte, Freddie Joe Ward recibió un Globo de Oro y compartió el premio al mejor elenco en el Festival de Cine de Venecia por su trabajo en "Vidas cruzadas" de Robert Altman, e interpretó al personaje principal en "Remo Williams, sin armas pero mortífero". También alcanzó nuevas alturas interpretando al astronauta del Mercury 7, Virgil "Gus" Grissom, en la película de 1983 "The right stuff", nominada al Premio de la Academia.

Tan triste escuchar sobre Fred Ward. Cuando se trataba de luchar contra los gusanos subterráneos, no podría haber pedido un compañero mejor.

El actor estadounidense Fred Ward murió a los 79 años de edad ; esta lamentable noticia fue dada a conocer por quien fuera su publicista. Ron Hofmann. Asimismo, informó que a petición de sus familiares, no se dará a conocer la causa de su fallecimiento . Le sobrevive quien fue su esposa por 27 años, Marie-France Ward, y su hijo, Django Ward. Protagonizó películas como "Fuga de Alcatraz", "Remo, desarmado y peligroso", "Terror bajo la tierra" , "Henry y June", "Vidas cruzadas", "Elegidos para la gloria" y muchas más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.