Kevin Feige habla sobre el posible regreso de "Daredevil" al UCM

En el instante en que Netflix anuncio que la barra completa de series inspiradas en personajes de Marvel no sería renovada, un elevado número de fanáticos de estos personajes no contuvieron en expresar su decepción frente a la idea de no regresar a ver a The Defenders en un futuro próximo y, de ser de esta manera, sería con actores diferentes.

A esta altura no es tan difícil adivinar por qué razón Charlie Cox es para muchos la interpretación perfecta de “Daredevil”, la que era una de las series preferidas en la plataforma de streaming desde antes de su cancelación. Tanto ha sido el impacto de esta producción que los fanáticos han hecho peticiones a Marvel Studios a fin de que estos revivan la serie.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Kevin Feige, presidente de la compañía y responsable de las producciones en el MCU, ha sido cuestionado últimamente sobre el posible impacto que la serie de Netflix pudiese tener en el futuro del universo compartido del que está a cargo, compartiendo de forma un tanto evasiva sus impresiones al respecto.

“Luce como cualquier cosa que ha pasado antes, así sea en nuestras películas, las series de Marvel Entertainment, y particularmente, evidentemente los comics, juegos y caricaturas, todo esto sirve como inspiración para el futuro de Marvel”, comentaría Feige en una charla con Collider sobre la integración de personajes de Netflix en el MCU.

“Este es el modo en que los comics han trabajado por ochenta años. Así que ya veremos”, concluye. Durante la entrevista, cuando se le preguntó particularmente por el caso de Cox en el papel de Matt Murdock, Feige habría evitado contestar o bien reaccionar de alguna manera en específico.

“No me siento de ese modo, y no sé porque no me siento así”, comentaría Cox en una entrevista diferente con respecto a la posibilidad de una cuarta temporada de su serie. “Pero no he recibido ninguna razón para sentirme así. Y desde un punto de vista cínico, se siente como si intentara protegerme”.

Con la creciente ola de noticias y también informes aparentemente relacionados con “Spider-Man 3” y su relación con el multiverso, un sinnúmero de personajes (del MCU y externos a él) han sido señalados para ser parte de su historia, uno de ellos sería Charlie Cox. Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales a este respecto.