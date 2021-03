Key de SHINee abre su corazón sobre la muerte de Jonghyun: "lo extrañamos y lo necesitamos"

El joven cantante Key, integrante de la boy band de K-Pop SHINee, tuvo una profunda charla con su entrañable amiga Taeyeon de Girls' Generation sobre la muerte de Jonghyun, durante el show "Home Alone" de MBC, programa en el cual el Idol mostró a sus fans su nuevo hogar. El también actor y modelo manifestó que en las recientes actividades de promoción para el séptimo álbum de estudio del grupo, lo más difícil fue la gran ausencia de "nuestra voz más importante".

Jonghyun, integrante de SHINee, murió a los 27 años de edad el 17 de diciembre de 2017. La causa de su muerte fue suicidio por intoxicación por monóxido de carbono. El Idol Kim Kibum, mejor conocido como Key, le dijo a su amiga Taeyeon que anteriormente odiaba sentir que el fallecimiento de su amigo y compañero del grupo, "era un tema prohibido del que no podíamos hablar, sinceramente, quiero que la gente sepa que lo extrañamos y lo necesitamos".

Asimismo Key comentó que en el pasado cuando las personas hablaban de la muerte de Jonghyun, evitaban el tema. Ante esto se sentía "como si lo estuvieran usando para intentar hacerme llorar". Poco a poco el integrante de SHINee llegó a pensar que estaría bien hablar de ello, "ahora que lo pienso, creo que una parte de mí quería hablar de eso". Y así lo hizo.

En uno de los anteriores shows de "M Countdown", donde la boy band obtuvo su segunda victoria para "Don't call me", Key dedicó este hermoso mensaje a Jonghyun:

Hay algo que no he podido decir en mucho tiempo, hay alguien a quien realmente extrañamos y añoramos últimamente, el espacio vacío sigue siendo grande, quiero decirle que realmente lo amamos.

En la charla con Taeyeon Girls' Generation, Key dejó muy en claro que la muerte de Jonghyun no debe seguir tratándose como un tema del que es demasiado difícil hablar o demasiado triste para expresarlo. "¿Hay alguna razón para evitar el tema? Creo que es importante para la salud mental reconocer lo que sucedió y hablar libremente sobre las emociones que surgen".

El integrante de SHINee está consciente que fue una situación muy difícil, "pero no quiero que la gente se compadezca demasiado de mí cuando me miren".

Tras cumplir Onew, Key y Minho con su servicio militar obligatorio, SHINee llevó a cabo un nuevo comeback (luego de dos años y medio de ausencia), con el lanzamiento de fabuloso séptimo álbum de estudio "Don't call me". Al respecto Key señaló en el show "Home Alone" que lo más difícil "para nosotros durante la promoción fue la ausencia de nuestra voz más importante, nos dimos cuenta de ello de nuevo; me gustaba más cuando estábamos todos juntos y podíamos seguir probando cosas nuevas sin saber lo que nos esperaba".