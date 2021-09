Key de SHINee envuelve a SHAWOL en un fascinante concepto retro, con su primer mini álbum "BAD LOVE"

El cantante, actor, presentador de televisión y compositor surcoreano Kim Ki-bum, mejor conocido como Key, lanzó su primer mini álbum en solitario "BAD LOVE", el cual encabezó las listas de iTunes Top Albums en 32 regiones diferentes del mundo, entre estas México. Una vez más el integrante de SHINee da cátedra de su potencial artístico, envolviendo a SHAWOL en un fascinante concepto retro.

La canción principal de su mini álbum, "BAD LOVE", es un adictivo pop dance, con potentes sonidos de sintetizador, un tema musical con un ánimo retro. Refleja la trágica situación de alguien que ha elegido un amor de pesadilla el cual, acaba arruinándolo.

Key, miembro de la agrupación musical surcoreana SHINee, participó en la creación y el estilo del álbum. En otras palabras, "BAD LOVE" tiene el toque inigualable del Idol de 31 años de edad.

El mini álbum también incluye las canciones "Yellow tape", "Helium", "Saturday night", "Eighteen (End of my world)" y la ya conocida "Hate that", que fue el sencillo pre-lanzamiento del nuevo comeback en solitario de Key; recordemos que esta balada R&B la grabó junto con su entrañable amiga Taeyeon, integrante de la banda de K-Pop Girls' Generation.

En una entrevista para NME, Kim Ki-bum comentó sobre su nuevo trabajo en solitario:

Sin mi viaje, sin mi carrera y todo lo que pasé, no habría 'BAD LOVE', está aquí por mi pasado y por lo que experimenté durante los últimos años de mi carrera.

Key manifestó que "BAD LOVE" es una intersección de las cosas que él considera el epítome de la cultura pop y cómo lo influenciaron en sus años de formación. "Para mí, los sonidos (del álbum) son el epítome de la música, quería revivirlos y volver a enfatizarlos".

Asimismo el integrante de SHINee mencionó que quería recuperar esos sonidos "porque son la cima de la cultura del entretenimiento" y precisamente "BAD LOVE", se trata de eso, "no se trata de crear algo nuevo, sino más bien de traerlo de vuelta y reinterpretarlo para la audiencia de hoy".

Sobre el concepto retro que utilizó para su primer mini álbum, contó a NME: "todavía extraño a esa generación cuando obtuve nuevas figuras de Star Wars y Star Trek, o simplemente obtuve una figura de una tienda de supermercado, eso fue realmente genial".

Quería recrear esos elementos sobre los que recuerdo. Con los atuendos, particularmente la moda, quería llevar las vibraciones de rockstar de esa generación a la mía.

Con respecto al MV de "BAD LOVE", es toda una oda a las películas de ciencia ficción de antaño. En verdad...¡fascinante!

Key estuvo a cargo de la creación del concepto y estilo de "BAD LOVE". Foto: SM Entertainment

Por otra parte, en una entrevista para Vogue Korea, contó que hubo algunos contratiempos durante el proceso de "BAD LOVE", describiéndolo como un álbum muy intenso. "Hubo problemas con el presupuesto y el tiempo, la sinopsis del video musical fue anulada, tuve desacuerdos con la gente, hubo mucho drama, el momento en que terminó la filmación se sintió algo complicado".

Afortunadamente todo ha valido la pensa, Key ha regalado a sus fans una obra de arte donde muestra más sobre su esencia como artista y persona. Por ejemplo, en la canción "Eighteen (End of my world)", tiene una profunda charla con su yo a los 18 años de edad.

"Es lo que quiero decirle al Key de 18 años, algo como: 've chico, puedes hacer lo que quieras, vas a fallar a veces, pero no te lastimes por eso, serás clave, así que no te preocupes", contó a NME. Al escribir la canción se puso melancólico al recordar aquella etapa de su vida. El Idol está muy satisfecho con quién fue en el pasado y por la persona que es en la actualidad.

Al final de la canción le dice a su yo del pasado: "me encantaría ver el fin de mi mundo contigo".

