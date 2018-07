Khafra da una cátedra de heavy metal

Culiacán, Sinaloa.- Como parte de su gira Espejismo 2018, preámbulo a su nuevo disco, Morir de pie, la banda de heavy metal Khafra, originaria de Ciudad Obregón, Sonora, hizo escala en Culiacán la noche del sábado para dar cátedra con sus grandes éxitos y canciones que vendrán en su próximo disco de larga duración.

La fiesta metalera, en la que también estuvo en el escenario la banda culiacanense Stompdown, reunió a nuevos seguidores y a los que han acompañado a la agrupación desde sus inicios, en un conocido bar dedicado a los subgéneros del rock.

Khafra. Foto: EL DEBATE.

Show de una leyenda

Khafra, conformada por el energético Pascual Meza, vocalista; Dani Rivera, guitarrista; Rafael Valencia, baterista, y Arturo Clark, bajista, subieron al escenario para interpretar sus éxitos.

Sonaron Bajo el halo de la muerte, Flor de plástico, Preferimos morir, No te metas conmigo, Hijo del mal, Espejismo.

También en el escenario, la banda interpretó Víctima de la misión, Esquizofrenia, Payasos, El metal llegó para quedarse.

Foto: EL DEBATE.

Hacia la recta final del concierto resonaron los himnos Caja de metal, Dama de la mentira, Dos bestias, Dame una oportunidad.

También hubo espacio para la protesta con Grítale al presidente, Ruedas de libertad y Nadie sale vivo de aquí.

La entrega de la banda fue total. Pascual Meza llenó de energía el escenario gracias a su personalidad y potente voz.

Arturo Clark demostró su efectividad en el bajo al mismo tiempo que agregaba atractivo al show con algunos movimientos y una máscara.

Foto: EL DEBATE.

Por su parte, Dani Rivera mostró su talento en la guitarra, sobre todo en los solos de las canciones.

Rafael Valencia se desempeñó con precisión y soltura en el ritmo de la batería.

Khafra refrendó su lugar en la escena nacional del metal, dando una cátedra de cómo una banda con 32 años de carrera debe entregarse en el escenario.

Stompdown. Foto: EL DEBATE.

Poderío culiacanense

Previo a Khafra, se presentó la banda de groove metal Stompdown. La agrupación interpretó las canciones: Welcome to my mind, Sobs and alcohol, Coexist, Human, Time to play, Modern age slavery, Refuse y Again become. El grupo desplegó un show lleno de poderío.