Khea anuncia remix de  "Ayer me llamó mi ex" con Natti Natasha y Prince Royce

A más de dos meses de que el cantante Ivo Alfredo Thomas Serue conocido en el ámbito urbano como Khea lanzará su sencillo "Ayer me llamó mi ex" canción que ha alcanzado cerca de los 100 millones de vistas en YouTube, el intérprete anunció una nueva colaboración con Natti Natasha y Prince Royce para darle un nuevo aire a esté éxito.

Fue a través de cuenta de Instagram que el cantante, informó el lanzamiento del nuevo remix junto a Natti Natasha y Prince Royce, dos grandes que han destacado en la música urbana durante los últimos años.

Aunque en la canción original combina un estilo de cumbia, trap y reggaetón ahora este sencillo ha tomado un toque mucho más duro con las impactantes rimas de Natti Natasha y el multifacético Prince Royce que ha colaborado en múltiples géneros.

Pese a este 5 de noviembre será el día en que se estrene la nueva colaboración, la dominicana Natti Natasha no perdió la oportunidad para compartir un poco de sus impactantes rimas que han dado un nuevo toque a "Ayer me llamó mi ex".