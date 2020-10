Khloé Kardahashian presume cuerpazo en traje de baño rosa

Khloé Kardashian de 36 años de edad desató la locura en redes sociales al posar con un atrevido traje de baño en color rosa con el que lució tremendo cuerpazo, pues como todos saben desde hace un par de años la empresaria empezó a cambiar su figura, logrando resultados de impacto, es por eso que se fue a la playa a lucirlos.

Resulta que hace unos días Kim Kardashian festejó su cumpleaños en la isla de Tahití, donde todo el clan Kardashian se fue a la zona privada para festejar el cumpleaños de la socialité y entre los invitados estaba su hermana menor Khloé Kardashian que dejó sin habla a todos por lo bien que se miraba en las fotos.

Y es que las curvas de Khloé Kardashian se miraban impresionante además la altura que se carga la socialité de 1.78 hizo que resaltara entre el resto de sus hermanas, pues para muchos la bella mujer se miraba impresionante de pies a cabeza, además cada vez luce mejor que todo el clan, pues sus fans se lo hacen saber a diario en sus redes sociales.

En la primera foto Khloé Kardashian apareció con un traje de baño en color rosa, con el que lució demasiado guapa, además la pose que se carga favoreció mucho a la chica quien sabe muy bien como debe lucirse ante la cámara con la que desata la locura.

Dicha foto logró más de tres millones de likes, además desactivó los comentarios, debido a que en varias ocasiones han cuestionado a Khloé Kardashian pues se dice que regresó con el padre de su hija Tristan Thompson, quien también estuvo en la isla donde Kim Kardashian celebró su cumpleaños.

En otra foto Khloé Kardashian posó con la cumpleañera y el resto de sus hermanos, luciendo un traje de baño en color negro con un pareo transparente con también en negro con el cual volvió a resaltar en redes, además de su bella cabellera suelta, por lo que más de dos millones de like fueron los que recibió la rubia.

Khloé Kardashian con tremendo cuerpazo en traje de baño/Instagram

"¡¡¡Jajaja!!! Eso hubiera sido icónico. Estás preciosa", "Empiezo a pensar que Kylie es Rob, Rob es Kylie. Nunca en el mismo lugar, a la misma hora", "Wow, tu programa twisted sisters en el canal de identificación es tan interesante y bien hecho", "¿Kylie cree que su vida es más importante que la familia? Parece que da por sentado lo que le dio esa familia", fueron algunos de los comentarios donde varios se preguntaron donde estaba Kylie Jenner la menor del clan.

En otra foto Khloé Kardashian apareció con un traje de baño animal print de leopardo con el que llegó a los cinco millones y a pesar de sus hermanas estaban en la foto los halagos en realidad fueron para Khloé Kardashian quien lució el cuerpazo de envidia con el que desató la locura.

Para quienes no lo saben Khloé Kardashian para muchos es la integrante de la familia más noble y caritativa, ya que siempre trata de ayudar a los demás en todos los aspectos, por si fuera poco es considerada la más sencilla de las Kardashian aunque muchos no lo crean, es por eso que siempre la cuestionan, per se debe a una razón muy poderosa para sus fans.

Fue la traición del padre de su hija, Tristan Thompson por la que muchos fans de Khloé Kardashian no quieren que regrese, ya que el basquetbolista la habría engañado en el pasado con la mejor amiga de Kylie Jenner, la modelo Jordyn Woods, por lo que sus fans siguen molestos, además los rumores de una reconciliación tienen a todos molestos.