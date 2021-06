Khloé Kardashian y Tristan Thompson se separan de nuevo por otra infidelidad de él

Estados Unidos.- De mal en peor, así la relación que tienen Khloé Kardashian y Tristan Thompson, pues TMZ ha confirmado que los padres de la pequeña True Thompson se han separado definitivamente después de las acusaciones del mes pasado de que él la engañó de nueva cuenta.

De acuerdo a TMZ, fuentes cercanas a la expareja le confirmaron que cancelaron las cosas hace unas semanas, poco después de que una mujer llamada Sydney Chase afirmara que ella y Tristan tuvieron relaciones poco tiempo después de que él se reuniera con Khloé.

Ante estas acusaciones, Thompson se negó y amenazó con demandar a la mujer, sin embargo, no lo hizo, aunque sostiene que todo es falso. La misma fuente asegura que todavía existe comunicación entre ambos, pero por el bienestar de su hija de tres años.

Leer más: Erik Rubín se olvida de Andrea Legarreta con una influencer en Tulum

Cabe mencionar que recientemente el Daily Mail también hizo acusaciones sobre Tristan Thompson, explicando que el basquetbolista fue visto entrando en una habitación con tres mujeres el pasado viernes por la noche, saliendo media hora más tarde y luciendo "desaliñado".

Por otro lado, está la infidelidad que sufrió Khloé Kardashian hace algún tiempo por él y Jordyn Woods, quien fue la mejor amiga de Kylie Jenner durante años, un escándalo que todavía sigue dando de qué hablar y en una reciente entrevista para el especial de Keeping up with the Kardashians la empresaria se refirió al tema.

Por el momento, la expareja no se ha pronunciado al respecto, pero es poco probable que lo haga. Por otro lado, usuarios de Internet creen que Khloé Kardashian perdonará a Tristan Thompson y éste volvería a "hacerle lo mismo" una y otra vez.