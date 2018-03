Khloé Kardashian celebró con su familia un lujoso baby shower

Un baby shower siempre será una fiesta muy especial para toda mamá, más aún, cuando se trata del primer hijo. Y tratándose de un baby shower en el clan Kardashian-Jenner, no podría ser cualquier fiesta.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Mar 10, 2018 at 4:58 PST

Khloé Kardahian reunió a su famosa familia y amigos ayer sábado por la tarde en honor a la próxima llegada de la bebé que ella y Tristan Thompson esperan.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Mar 10, 2018 at 5:13 PST

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Mar 10, 2018 at 5:13 PST

La lujosa celebración de Khloé Kardashian, planeada por Mindy Weiss, una de las organizadoras de eventos más importantes de Hollywood, se celebró en el Grand Ballroom del Hotel Bel Air de Los Ángeles.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Mar 10, 2018 at 5:23 PST

"Festejaron sin escatimar gastos y resultó ser deslumbrante y hermosa", aseguró una fuente a E! News.

"El evento fue muy rosado, con miles de flores rosadas en todas partes", describe la fuente, "que incluye cientos de tallos colgando del techo que crean una sorprendente primera impresión cuando los invitados entran".

Khloé expresó a través de sus redes sociales:

Tuvimos la fiesta de bienvenida al bebé más increíble, ¡sentimos tanto amor!, más fotos próximamente.

Khloé Kardashian, hermosa en su etapa de maternidad

La futura mamá lució un abrir y un vestido rosa, por supuesto acompañado de un suéter largo blanco y unos pumps.

Por si fuera poco, los organizadores se encargaron de colocar un elefante gigante de plantas, al igual que una jirafa haciendo referencia a la que KoKo llamaba “Henry” en temporadas anteriores de su serie, "Keeping Up With The Kardashians".

Foto: Instagram @khloekardashian

Entre los invitados estuvieron:

La abuela materna Mary Jo Campbell.

Kim Kardashian y su hija North.

Kris Jenner.

Kendall Jenner.

Larsa Pippen.

La artista joyera Lorraine Schwartz.

La especialista en cejas a las estrellas Anastasia.

Kylie Jenner.

Kourtney Kardashian y su hija Penélope.

La estrella de Real Housewives of Atlanta Kim Zolciak-Biermann, su hija Brielle Biermann y más.

A los invitados se les dijo que usaran conjuntos rosados para combinar con la decoración y hasta con las bebidas que también eran rosadas.

Una fuente reveló al portal E! News, que el novio de Khloé, Tristan sí asistió al evento, sin embargo, llego un poco después.

“Realmente Tristan está muy enamorado de ella por la forma en que estuvo a su lado hoy”, aseguró la misma fuente.