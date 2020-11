Estados Unidos.- La nueva generación Kardashian-Jenner seguramente definirá el futuro de la familia más mediática del mundo, pues a su corta edad todos han demostrado que han nacido para seguir los pasos de la familia y serán las nuevas estrellas del medio del entretenimiento.

Cuando no se habla de Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y Travis Scott y sus buenos modales, se está hablando sobre North West y su gran sentido de la moda al igual que sus padres Kim Kardashian y Kanye West o sobre el carisma de los hijos de Kourtney Kardashian y Scott Disick, pero en esta ocasión es la pequeña True Thompson quien se ha robado la atención de todos.

La pequeña hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson se ha robado las miradas de todos por ser un niña tan hermosa y carismática, aunque el parecido de la menor es lo que ahora ha dado de qué hablar, ya que su madre ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía a su lado y todos han notado el gran parecido que tiene con su padre.

En el perfil oficial de Kló encontramos una reciente fotografía de la menor, donde luce sonriente y feliz al lado de su mami, ambas causando gran ternura, pero todos están hablando de que es idéntica a su padre, el jugador de la NBA Tristan Thompson y que no ha sacado nada de su empresaria, aunque se dice que fue su carisma lo que heredó de su parte.

Khloé Kardashian comparte foto de su hija True y es idéntica a Tristan Thompson. Foto: Instagram

Más de 1 millón 800 mil me gustas lograron las hermosas mujeres de la popular familia Kardashian-Jenner, logrando ser el centro de atención una vez más, algo que ha sido costumbre, ya que ahora que están creciendo todos los menores de la nueva generación han estado en boca de todos debido a su gran carisma y el talento nato que tienen.

Muchos se han cuestionado si para Khloé ver el rostro de su hija idéntico al de su pareja, quien la engañó en diversas ocasiones y la hizo infeliz durante algún tiempo, ha sido problema para ella, pero seguramente no ha sido así, pues, pese al parecido, su hija ocupa un gran espacio en su corazón.

True y Tristan Thompson comparten un increíble parecido. Foto: Instagram

Aunque ahora no tiene de qué preocuparse, ya que ha hecho las paces con Tristan Thompson y durante el final de la temporada número 19 de Keeping up with the Kardashians, y tras fuertes sospechas, se confirmó que han tomado una decisión. Khloé Kardashian se sinceró con su ex, Tristan Thompson, sobre cómo se sentía acerca de su reconciliación románticamente, lo que dejó a todos paralizados, ya que era un esperado momento que querían revivir en el programa.

Dicha conversación se produjo después de que el basquetbolista de la NBA se convirtió en el apoyo incondicional de Khló durante la actual pandemia por coronavirus y en conversación con Kris Jenner, Kim Kardashian, Scott Disick y Robert Kardashian, la empresaria dijo que Tristan había intentado hacer algo todos los días, incluso en los peores.

Mientras la dueña de Good American le aseguraba a su familia que ella y el jugador de Basquetbol sólo "picoteaban" en cuarentena, las estrellas del reality show estaban convencidas de que algo más estaba sucediendo. "Mi familia se mete en todo, todo el maldito tiempo", dijo Khloé en el confesionario. "Es extraño, pero me encanta. A veces, tengo que procesar las cosas... está bien seguir los movimientos. No tenemos que simplemente saltar de la A a la Z", agregó.

Khloé Kardashian se sinceró sobre su relación con Tristan Thompson. Foto: Instagram

Tras las bromas de su familia, la socialité sintió que era el momento para abordar el estado de su relación con Tristan, antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder, pero primero tuvo que entender cómo es que ella se sentía realmente ante la situación que involucra al padre de su pequeña hija True Thompson.

A final del episodio, la pareja tuvo una conversación sincera sobre su relación y ella explicó que reconoció el cambio en Tristan, pero temió que no fuera permanente. De acuerdo con Thompson, él había crecido hasta un punto en el que sabía lo que realmente quería y eso era estar con Khloé.