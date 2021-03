Estados Unidos.- Aunque Kendall Jenner tiene la corona de la súper modelo de la familia, cargo que desempeña profesionalmente desde hace varios años trabajando de la mano con las mejores marcas de moda, ahora es Khloé Kardashian quien está a un paso de destronarla, pues ha cambiado su cuerpo de la mejor manera y ahora todos están obsesionados con ella.

Las hermanas Kardashian-Jenner tienen sus momentos de favoritismo entre sus seguidores, aunque comúnmente se sabe que su público prefiere a las dos menores; Kendall y Kylie o a la del medio, Kimberly, dejando a Kourtney y Khloé de lado, pero todo ha cambiado ahora.

Resulta que durante los últimos meses Khloé no ha parado de sorprender a sus seguidores con los mejores atuendos en tendencia y un cambio físico sensacional, así como algunos cambios de look que le sientan de maravilla, ya que es una de las más versátiles de la familia.

Hace algunos días compartió una fotografía modelando a contra sol uno de los jeans de su nueva colección de pantalones firmados como Good American, dejando a todos sorprendidos con tan tremendo cuerpazo que presumió por todo lo alto, recibiendo más de dos millones y medio de me gustas.

La madre de True Thompson hizo de las suyas y vistió sólo el pantalón y unos tacones cafés, es decir, no se puso anda arriba y sólo se cubrió con las manos, luciendo una cinturita de modelo que está a punto de destronar a Kendall, quien siempre se ha coronado como la hermana del mejor físico.

Khloé Kardashian compite contra Kendall Jenner por ver quién tiene la mejor cintura

Ha sido un gran cambio físico y mental el que Khloé haya decidido enfocarse en su salud, pues ha bajado bastante de peso y todos han quedado sorprendidos, ahora casi iguala a Kendall, quien posee uno de los cuerpos más delgados del team, incluso, uno de los favoritos, pues en distintas ocasiones han criticado a las demás por "abusar" de las cirugías.

Pero ahora, después de ser una de las hermanas que menos público y atención tenía, se coloca como una de las favoritas, dando mucho de qué hablar y recibiendo los mejores comentarios, pues los fanáticos de esta mediática familia, protagonistas del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians, han dejado el favoritismo de lado.

Por supuesto que los comentarios no podían hacer falta y todos han dejado en claro que están encantados con el evidente cambio de Khloé, sobre el cual ha hablado en más de una ocasión y sus métodos han sido elogiados, tanto que los comparte constantemente con sus fans para que se inspiren y sigan sus pasos.

