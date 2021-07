Khloé Kardashian, con sus envidiables curvas, se adueña del mar en vestido transparente

Estados Unidos.- El gran cambio físico que ha logrado la empresaria y socialité Khloé Kardashian continúa haciéndola el centro de atención, ya que no hay momento en que todos queden maravillados con su nueva figura y elogien el tremendo cambio.

En esta ocasión, la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians vuelve a hacer de las suyas al irse a disfrutar de su soltería a la playa y deleitar a sus millones de seguidores en Instagram.

Khloé sorprendió a todos al posar como toda una diosa de la playa en un sensacional vestido azul de transparencias que lo dejó todo al descubierto, logrando tremendos halagos por sus envidiables curvas. La famosa dejó entrever el traje de baño que llevaba debajo, pero no lo lució en sus redes sociales.

Una vez más, Khloé Kardashian evidencia que la disciplina puede lograr grandes cambios, luciendo una figura de impacto con la que ha dejado a todos maravillados. Como se recordará, siempre se definió a sí misma como "la hermana gordita" del clan.

Este cambio lo ha logrado gracias a estrictas dietas saludables y rutinas de ejercicio que hacen grandes cambios en su cuerpo, pero también por cambiar su estilo de vida, enfocándose más en su persona y en ser madre.

Khloé Kardashian es una de las famosas que más ha impacto a lo largo de los años con su cambio físico, aunque ha aceptado diferentes arreglos estéticos, ha dejado en claro que su cuerpo es gracias a un estilo de vida saludable y en forma.