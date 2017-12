Khloé Kardashian ¡confirma embarazo! con tierna fotografía

Una imagen que sin duda muchos esperaban ver después de tantas especulaciones, es la que compartió hace una hora en Instagram Khloé Kardashian, ya que en ella confirma que está embarazada, etapa que, como lo dice ella, “es un sueño hecho realidad”.

En la instantánea, que por el momento lleva 2,932,641 likes, muestra su pancita a lado de su actual novio, Tristan Thompson. La menor de las Kardashian confesó al mundo que está esperando un hijo, hecho que sin duda la hace muy feliz. La estrella acompañó un mensaje en la foto que dice:

¡Mi mayor sueño se cumplió! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en Él y ser paciente. ¡Todavía a veces no puedo creer que nuestro amor creó la vida! ¡Tristan, gracias por amarme de la forma en que lo haces! ¡Gracias por tratarme como a una Reina! ¡Gracias por hacerme sentir bella en todas las etapas! Tristan, sobre todo, ¡Gracias por hacerme una MAMÁ! ¡Has hecho que esta experiencia sea aún más mágica de lo que hubiera imaginado! ¡Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo durante este tiempo! ¡Gracias por hacerme tan feliz mi amor!

¡Gracias a todos por el amor y las vibraciones positivas! Sé que hemos estado manteniendo esto en silencio, pero queríamos disfrutar esto entre nuestra familia y amigos cercanos, siempre que pudiéramos hacerlo en privado. Para disfrutar de nuestros primeros momentos preciosos, solo nosotros. Gracias a todos por su comprensión. ¡Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, llena de alegría y asustada, todo en uno! ¡Pero es el mejor paquete de sentimientos que he sentido en mi vida.

Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Nov 29, 2017 at 2:07 PST

Sin duda, este será el mejor regalo para el clan Kardashian-Jenner, ya que en el pasado había confesado que siempre había deseado tener un bebé y que había tenido problemas para conseguirlo.

Moon of my life Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Oct 31, 2017 at 2:37 PDT

Khloé Kardashian espera la dulce llegada de la cigüeña Tal parece que la vida premiará a una de las hermanas Kardashian con la materniadad. Khloé Kardashian está embarazada de su novio Tristan Thompson, varias fuentes confirmaron a E! News Una de dichas fuentes compartió "Khloé está feliz, no tienes idea".

❥ իմ սեր ❥ Im ser ❥ All my Love ❥ Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 1:17 PDT

La más simpática y una de las más hermosas (sin dejar de mencionar lo sensual) del clan Kardashian-Jenner, de 33 años de edad, y el basquetbolista, de 26 años, se conocieron en una cita a ciegas en septiembre de 2016.

Last swim before we're off to Cleveland! �� PS it's an antique mirror to all the ones who don't know! Step your interior decor game up! Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 10:33 PDT

En una reciente entrevista con la revista You, Khloé desmintió todos los rumores que apuntaban a sus planes de comprometerse con Tristan.

"Estoy en la mejor relación de mi vida y la verdad no necesito de ningún anillo para sentirme así".

⚠️ S L I P P E R Y ⚠️ Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 6:03 PDT

La semana pasada, varios reportes apuntaron a que la hermana menor de Khloé, Kylie Jenner estaba embarazada de su novio Travis Scott.

También, en entrevista con You, Khloé Kardashian compartió que como pareja comparten creencias, lo cual es muy importante para ella.

"Tristan y yo somos cristianos, vamos a la iglesia, rezamos, oramos a Dios y a la espiritualidad", expresó.

Happy bday my love, this picture right here sums up how wild, crazy and how much we love each other. Let's continue to build more memories and cherish them with each other. God bless you, I love you Una publicación compartida de Tristan Thompson (@realtristan13) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 1:45 PDT

"Muchas de mis amigas se embarazaron sin tocar temas como la religión y su significado con sus parejas, luego entonces se dieron cuenta de que tenían diferentes creencias".

En el episodio final de la temporada número 13 de Keeping Up With the Kardashians, Khloé bromeó diciendo que quería embarazarse pronto para poder tener su propio equipo de basquetbol.

Merry Christmas & Happy Holidays from me and mines, to you and yours. Una publicación compartida de Tristan Thompson (@realtristan13) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 6:24 PST

"Él quiere tener como cinco o seis hijos conmigo, y eso es hermoso", aseguró Khloé. "Podríamos comenzar ya. Pensar en eso justamente cuando no me estoy cuidando, me da miedo”.

Khloé estuvo contrajo nupcias en 2009 con el también basquetbolista Lamar Odom; a fines de 2013 se separaron. En 2016 finalmente firmaron el divorcio.

❥ Good American Campaign ❥ Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 6:20 PDT

De esta manera, mientras para Khloé sería su primer hijo, para el basquetbolista el segundo. Tristan tiene un hijo de nueve meses, Prince, fruto de su antigua relación con Jordan Craig.

Hasta el momento, ni Khloé ni Tristan han comentado algo al respecto.

Sweet Sunday �� Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 23 de Jul de 2017 a la(s) 9:32 PDT

Con información de E! Online