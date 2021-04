Khloé Kardashian destrona a sus hermanas con el mejor físico del clan

Estados Unidos.- La socialité Khloé Kardashian ha logrado destronar a sus hermanas con el mejor físico de todo el clan, pues en los últimos años se ha enfocado en cambiarlo y seguir un estilo de vida saludable, lo que le ha dado muy buenos resultados y esto se puede evidenciar a través de las redes sociales.

En Instagram, la hermana del famoso clan Kardashian-Jenner compartió una fotografía posando de espaldas para presumir su nueva colección de tacones y lució atributos de impacto, destronando a Kim Kardashian, quien por años fue la hermana que poseía la mejor retaguardia.

Pero no sólo eso, Khloé también hace a un lado a Kendall y Kylie Jenner luciendo una cinturita de modelo, pues vistió un body negro que casi lo deja todo al descubierto. Todas las miradas se han desviado hacia la empresaria después de su cambio, esta publicación, a tan sólo dos horas, se acerca al medio millón de reacciones.

Aunque esta no es la primera vez que a Kardashian se le ve deslumbrando con ese físico que ha trabajado muy bien, pues hace algunos días se volvió tema de conversación al posar frente a la piscina de su mansión en traje de baño y lucir un abdomen plano, lo que a su vez le trajo bastantes críticas.

Muchos de sus seguidores opinaron sobre la publicación y la acusaron de abusar de las ediciones en sus fotografías, afirmando que realmente no luce como se ve en las fotografías, por lo que la socialité decidió hacer una publicación en la que se refería al tema y externó que cada quien hacía con su cuerpo lo que quería. Asimismo, habló sobres los problemas que tuvo en el pasado con su físico.

Por muchos años, Khloé Kardashian fue llamada "la hermana fea, gorda o menos atractiva" del famoso clan Kardashian-Jenner y del tema se ha hablado mucho en el reality show Keeping up with the Kardashians. Hoy que luce espectacular, las críticas vuelven a centrarse en ella, pero intenta que no afecten su vida.