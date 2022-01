Estados Unidos.- Las recientes fotografías que ha publicado la socialité estadounidense Khloé Kardashian a través de su perfil en Instagram han dado bastante sobre qué hablar y es que muchos aseguran que su brillo ha regresado y se ve mejor que nunca, esto luego de los difíciles momentos que ha pasado últimamente.

Un drástico cambio ha atravesado la integrante del famoso clan Kardashian-Jenner y esto se ha sido halagado por sus fans, quienes aseguran que era el momento de salir adelante y olvidarse de los problemas ¿De qué hablamos?

Pues de su expareja, y padre de su hija True, Tristan Thompson, que en diversas ocasiones ha engañado a la fundadora de la marca Good American, infidelidades que han quedado expuestas a todo el mundo y siempre recaen sobre Khloé, quien ha mostrado su lado más vulnerable en el programa familiar Keeping up with the Kardashians.

Khloé Kardashian en su mejor momento tras olvidarse de su ex Tristan Thompson

Han sido varias ocasiones en las que Tristan ha engañado a Khloé Kardashian, lo que ha afectado a su persona de una manera evidente, sin embargo, recientemente ha sorprendido al mostrarse mejor que nunca y saliendo adelante de las humillaciones de su ex.

El último escándalo que rodeó a la Kardashian fue debido a otra infidelidad de su ex, esto con su entrenadora personal, quien terminó embarazada y ya le ha dado un hermano menor a la pequeña True, lo que ha dejado impactados a todos, ya que parecía que todo iba mejorando entre la pareja.

Aunque Tristan Thompson aseguró en distintas ocasiones hacer las cosas bien para seguir al lado de su expareja, dicho momento nunca llegó y a día de hoy, la famosa se ha decidido alejar por completo del padre de su hija y dejar fluir su brillo.

Las redes sociales son una locura total tras volver a ver a Khloé Kardashian en sus mejores atuendos, brillando de una manera única y esto es aplaudido por usuarios de Internet, que destacan que a pesar de todo sigue siendo esa persona tan diferente y espectacular que demuestra ser en el reality show que se extendió por más de veinte temporadas.

