¿Khloé Kardashian engañada de nuevo por Tristan Thompson?

Estados Unidos.- Aunque ha sido un largo y difícil camino, Khloé Kardashian y Tristan Thompson han vuelto a estar juntos, pero en medio de la reconciliación de esta pareja que ha vivido una relación tormentosa, llena de altos y bajos, se da a conocer que una examiga del clan Kardashian-Jenner también había salido con el basquetbolista, lo que genera otro escándalo mediático en el que involucran a la pareja y todos consideran que la ha vuelto a engañar.

Para nadie es un secreto que el pasado de basquetbolista de la NBA es turbulento y lleno de amoríos con distintas mujeres, recordemos que en febrero del 2019 se desató una gran polémica después de que se diera a conocer que había besado a Jordyn Woods, la ahora exmejor amiga de Kylie Jenner, motivo por el cual la cabeza detrás de Good American y madre de su hija True Thompson, decidió terminar toda relación con él.

Según actuales informes, la pareja ha regresado, sosteniendo ahora una relación para el bien de ambos y sin engaños, sin embargo, una nueva mujer ha dado a conocer que salió con el jugador de los Cleveland Cavaliers y se trata de Larsa Pippen, de 46 años, quien fuera amiga de la familia desde hace años y salió con él antes de Khloé.

Durante una entrevista en el podcast "Hollywood Raw", Larsa reveló que sostuvo un romance con el jugador de basquetbol antes de que saliera con la empresaria en 2016. "Estaba viendo a Tristan antes que a Khloé. Antes de que Khloé o cualquiera de ellos supiera que existía", comentó. "Lo estaba viendo, lo hice venir a Los Ángeles, llevé a una fiesta que Kim [Kardashian] tuvo. Le presenté a todos", confesó.

Cabe mencionar que Larsa Pippen sigue legalmente casada con la estrella de la NBA, Scottie Pippen, aunque han pasado dos años desde que su relación terminó en 2018 cuando ella solicitó el divorcio.

La rubia dijo que, poco después de llevar a Thompson a la fiesta de Kim Kardashian, ahora de 40 años de edad, él comenzó a perseguir a Khloé y luego, después de una semana o diez días más tarde, comenzó a ver a Khloé, pero ella detalla que no tiene ni un poco de rencor hacia la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians.

Ni siquiera me importa. Es lo que sea. Soy el tipo de persona que no persigue lo que no es para mí. Nunca perseguiré a un hombre. Nunca pondré una correa a un hombre. ¡No hagas eso! Siento que te dejo ser genial. Si quieres estar con otras personas, adelante. Soy genial por mí mismo", indicó. Asimismo, descartó haber estado con Tristan Thompson después de que éste comenzó su relación con Khloé. "Es doloroso que la gente piense que me enganché y traté de arruinar la vida de Khloé. Nunca haría eso. Esa ni siquiera es mi personalidad".

¿Khloé Kardashian engañada de nuevo por Tristan Thompson? . Foto: Instagram

Tras la revelación de esta noticia, muchos internautas comenzaron a rumorar que seguramente la socialité había sido engañada de nueva cuenta por quien pudiera ser para ella el amor de su vida, sin embargo, Larsa ha dejado en claro que esto no es así, ya que no volvió a ver a Tristan y le entristece que la gente crea que pudiera llegar a arruinar la vida de Khloé de esa manera.

Muchos se estarán preguntando qué es lo que pasó y por qué Larsa Pippen se alejó de la mediática familia Kardashian-Jenner, pues lo que pasó es que la influencer culpó recientemente a Kanye West por interponerse entre ella y Kim Kardashian e insinuó que toda la culpa de que "ahora tuviera una relación diferente" con la empresaria era del rapero.

Larsa dijo: "Si tu esposo se siente amenazado por mi relación contigo, entonces no quiero ser esa persona". Sin embargo, una fuente cercana a la familia le dijo a E! Entertainment que el motivo por el que actualmente Kim no tiene ningún tipo de relación con ella es debido a que "todos piensan que Larsa es energía tóxica", pese a que la hermana más famosa del clan "tiene una debilidad por ella" porque "han pasado por muchas cosas juntas".

Larsa Pippen habló sobre los motivos por los cuales ya no es cercana a la familia. Foto: Instagram

Supuestamente la familia considera que la estrella de The Real Housewives of Miami está tratando de difundir mentiras sobre ellos para verse mejor, después de que todos la dejaron de seguir el año pasado en las redes sociales. "Ellos piensan que está tratando de mantenerse relevante y Kim no aprecia las acusaciones sobre Kanye", detalló la fuente.

Además, comentó la misma fuente que "La familia es muy protectora entre sí y todos sienten que ella violó su privacidad al revelar detalles al público", refiriéndose a su reciente entrevista y Kanye, desde que se casó con Kim, nunca confió en ella [Larsa].