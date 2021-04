Khloé Kardashian es duramente criticada por supuesto Photoshop en sus fotos; así responde

Estados Unidos.- De nueva cuenta, la familia Kardashian-Jenner está en el ojo del huracán, esto después de que Khloé Kardashian compartiera una fotografía en su perfil de Instagram en traje de baño y luciendo un físico de impacto; una cintura bien marcada y abdomen de acero.

La publicación rebasó los cuatro millones de me gustas, en las imágenes se le aprecia tomando el sol con un diminuto traje de baño color morado, pero esto sólo fue el inicio de un escándalo mediático. Tras opiniones divididas, críticas y apoyo, debido a que todos afirmaban que era una edición y estaba dañando a personas que sufren por tener la "figura ideal", se filtró otra fotografía que lo dejó todo al descubierto.

Resulta que después del cuerpazo que presumió, en redes sociales comenzó a circular una fotografía reciente con ningún tipo de edición, es decir, completamente al natural, y "evidenció" que posee un físico completamente distinto al que presumió hace algunos días.

En la segunda imagen se aprecia a la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians con un diminuto traje de baño con estampado Animal Print de leopardo y luciendo una figura completamente diferente, lo que hace sospechar a sus fans que lo anterior fue un completo engaño gracias a la edición con Photoshop.

La imagen ha dado mucho sobre qué hablar, pues muchos aseguran que se le ha ido la mano al modificar sus fotografías, lo que podría afectar la salud mental de muchas personas que lidian con problemas alimenticios o hacen hasta lo imposible por lograr un cuerpo así o de los que entran en los estándares de belleza más comunes.

Sin embargo, muchos la han defendido, afirmando que luce sensacional incluso sin editar su físico, así que piden dejar de criticarla e irse en su contra. Pero sus fans no fueron los únicos que hablaron al respecto, la misma Khloé tuvo que emitir un comunicado refiriéndose al tema.

Khloé Kardashian decidió callar todas las críticas sobre su físico y comparte algunos videos mostrando cómo es en realidad su cuerpo, según informa, son videos si edición alguna, así que es así como en realidad luce su físico y la verdad es que se ve sensacional.

Asimismo, refiere a los malos comentarios, explicando que en la fotografía que compartió anteriormente, donde posa con un bikini morado, se sentía muy hermosa, mientras habla sobre lo que ha lidiado debido a su imagen, ya que la han llamado "la hermana gorda", "la fea" y hasta "la adoptada" de las Kardashian.

Comenta también que sabe que no es perfecta, pero trata de serlo de la manera más honesta, con empatía y amabilidad, aunque sabe que es imposible cumplir con los estándares que el mismo público le ha puesto. Agrega en su publicación que por años ha analizado cada detalle de sus fotos o videos antes de compartirlos, ya que ha tenido que pagar caro por cada error.

Acepta en su comunicado que le gusta poner un buen filtro a sus fotos, usar buena luz, editar aquí y allá, pero lo que hace con su imagen y cómo se muestra es completamente su elección, no para quien quiera solamente juzgarla y hablar sobre ella. Finalmente, envía un mensaje de apoyo para todas aquellas personas que han lidiado con los mismos problemas que ella.