Khloé Kardashian espera a su segundo hijo con su ex Tristan Thompson, pese a sus infidelidades

Cabe recordar que Khloé Kardashian destapó en el programa The Kardashians que estaban planeando tener otro hijo a través de vientre de alquiler, pues ella ya no podía cargar otro embarazo, además, siguiendo los pasos de su hermana Kim, quien tuvo dos hijos y otros dos con dicho método.

Hasta ahora, se desconocen más detalles de la situación, pues Khloé no se ha pronunciado para confirmar o desmentir la noticia sobre su próximo hijo con Tristan Thompson .

A pesar de que se rumoró que los famosos se habían dado una nueva oportunidad en el amor, una fuente cercana a la familia lo desmintió, y aseguró que no han hablado desde diciembre, a excepciones de cuestiones relacionadas con su hija True Thompson.

Ahora, luego de toda la polémica, surge que Khloé está en la espera de su segundo hijo con su ex, según TMZ , aunque no se ha destapado que se trate de una reconciliación, pues presuntamente, el bebé fue concebido en noviembre, lo que indica que fue antes de que se destapara su más reciente infidelidad.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.