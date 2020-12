Khloé Kardashian fue la gran ausente en la Navidad de las Kardashians-Jenner

Estados Unidos.- Este año, debido a la actual pandemia por Covid-19, la familia Kardashian-Jenner no pudo llevar a cabo un evento de lujo con invitados del mismo estilo, sin embargo, no dudaron en pasar el mejor tiempo de calidad juntos en la mansión de la hermana mayor, Kourtney Kardashian, pero la gran ausente fue Khloé Kardashian ¿Qué sucedió?.

Los comentarios, teorías y dudas sobre el motivo por el cual no se vio a la hermana del medio del famoso Klan no se hicieron esperar en las rede sociales, muchos pensaron que había surgido algún pleito entre la empresaria y algunos otros que había sucedido algún tipo de contratiempo por el cual no se le había visto en el lugar, sin embargo, la verdad fue otra.

Resulta que la empresaria y su hija, True Thompson, no pudieron pasar esta víspera de Navidad al lado de su familia debido a que están en Boston, esto porque el basquetbolista Tristan Thompson se ha mudado a dicha ciudad ahora que ha firmado un nuevo contrato laboral con el equipo de Boston Celtics, lo que significa que estas dos mujeres tendrán que estar yendo a ese lugar para visitarlo en fechas especiales.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia Thompson, Khloé, True y Tristan celebraron una Navidad anticipada en Boston y al querer regresar en plena Noche Buena a casa, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, no quiso arriesgar a su familia, por lo que decidió quedarse en casa a celebrar la Navidad.

Según informó la misma fuente para El Intransigente: "Khloé y True pasaron una semana divertida en Boston. Jugaron en la nieve, compraron y disfrutaron de las excursiones navideñas. También celebraron una Navidad anticipada con Tristan, ya que no podían estar juntos el día de Navidad.

Debido a estar viajando de forma constante, Khloé consideró inadecuado asistir a una fiesta, aunque sólo fueran pocas personas, ya que podía poner en riesgo a su familia. Aunque no la pasó con la familia, como de costumbre, la fundadora de Good American la pasó de lo mejor al lado de su hija y en redes sociales evidenció todo lo que hicieron en ese día tan especial.

Cabe mencionar que fue en el mes de noviembre cuando se dio a conocer que él había sido fichado por los Boston Celtics, motivo por el cual tuvo que mudarse desde Los Ángeles hasta Massachussets, dejando atrás a su failia y los mejores momentos, pues ni Khloé ni su hija True se fueron con él, pues ella tiene sus motivos para seguir en el lugar en el que reside y en el que él la acompañó desde el mes de marzo de este año.

¿Los motivos? La socialité tiene a toda su familia y amigos en Calabasas, California, lugar en el que está increíblemente arraigada. Aunque los movimientos de mudanza ya comenzaron, ni ella ni su hija True Thompson tienen en planes dejar el lugar en el que residen, por lo menos no por el momento.