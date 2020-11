Khloé Kardashian la más guapa del todo clan Kardashian

Khloé Kardashian de 36 años de edad, ha sido la Kardashian que más se ha esforzado en cambiar su físico y lo ha logrado con el pasar de los años, pues como todos saben ella empezó con problemas de sobrepeso en el reality show, Keeping Up with the Kardashians, donde también tenía una autoestima muy baja, pues se sentía mucho menos que sus hermanas.

En un principio la también empresaria decidió quedarse con el físico que tenía cuando conoció a al basquetbolista Lamar Odom de 41 años de edad, pero tras una infidelidad de parte del basquetbolista y problemas con las drogas, Khloé Kardashian, le dijo adiós y empezó abrir los ojos de como quería verse en un futuro, ya que deseaba verse al igual que sus hermanas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Después de varias temporadas en Keeping Up with the Kardashians, Khloé Kardashian decidió enfocarse en su figura e incluso en su look, por lo que muchos de sus fans la felicitaron por cambiar su estilo, pues no solo la querían ver feliz, sino saludable, por lo que poco a poco se fue al gimnasio y después comenzó a comer bien para verse espectacular.

"Khloé era la versión femenina de su hermano Rob. Era idéntica a el naturalmente", "No hay como tener un entrenador y un nutricionista personal y eso solo lo hace el dinero, sumándole que el dinero ayuda en todo, principalmente a rejuvenecer y punto", "Pues a mi siempre me ha parecido muy hermosa, aunque antes tenía más peso, pero se notaba que era muy linda, ahora es de valorar el esfuerzo que ha hecho para verse mejor, ha demostrado que se puede lograr lo que se quiere..." le escriben a Khloé Kardashian en redes.

Pero a Khloé Kardashian no solo le bastó con verse bien físicamente al igual que sus hermanas, se cambió el look por completo desde cambiar el tono de su cabello a elegir un rubio radiante, incluso se cortó el cabello para verse más jovial, por lo que sus fans, muy emocionados le han dicho que ese cambio de vida le va de maravilla a la artista que se transformó por completo.

Khloé Kardashian con tremenda figura/Instagram

Como era de esperarse Khloé Kardashian no se aguantó las ganas y al igual que sus hermanas posó en traje de baño cuando se fue de vacaciones a la playa, incluso comenzó a posar muy guapa en leggins donde dejaba a más de uno con la boca abierta, pues siempre se miraba como toda una diva, además la altura de 1.78 de la famosa siempre hizo que sobresaliera del resto del clan.

Para quienes no lo saben, Khloé Kardashian en todo momento les ha dicho a sus fans que cambiar su estilo de vida, fue lo mejor que le pudo haber pasado, pues se siente más feliz con ella misma y aunque en el amor no le ha ido también, ella se ha centrado en el cuidado de su hija, quien es su vida entera.

Aunque muchos no lo crean como se dijo anteriormente en el amor no le ha ido del todo bien a Khloé Kardashian, pues la empresaria al parecer vivió un episodio de infidelidad de parte del padre de su hija el basquetbolista Tristan Thompson, quien se dice tuvo algo que ver con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, quien ya no es amiga de ambas mujeres por la supuesta traición.

Cabe mencionar que Khloé Kardashian siempre ha sido una mujer reservada, y aunque siempre esté en el ojo del huracán, ella trata de enfocarse en sus proyectos, además ya está acostumbrada al que dirán.

Otra de las cosas que han dicho de Khloé Kardashian es que regresó con el padre de su hija, por lo que le han dicho de todo en redes sociales, pues no les gusta que la empresaria sufra por amores.