Khloé Kardashian luce como Fergie tras su cambio de look

Khloé Kardashian de 36 años de edad, nos dejó con la boca abierta desde que bajo de peso y cambió su look hace un par de años, pues muchos aseguran que la socialité opacó a sus hermanas mayores Kourtney y Kim Kardashian, pero lo que muchos han notado es el parecido que la guapa mujer tiene con la cantante Fergie de 45 años.

Los fans de la reality star se dieron cuenta del parecido entre ambas mujeres, cuando Khloé Kardashian se pintó el cabello de color rubio, look muy parecido al de Fergie quien siempre le han gustado esos colores intensos para resaltar las facciones de su rostro el cual es muy bello de acuerdo con sus fans.

Para quienes no conocen del todo a Fergie es una cantante originaria de Heights que alcanzó la fama mundial gracias al grupo The Black Eyed Peas con éxitos como My Humps y Hey Mama entre otros, pero en 2006 la cantante se separó del grupo para convertirse en solista, aunque tiempo después regresó con la banda.

Mientras tanto Khloé Kardashian se ha enfocado en otros proyectos uno de ellos ha sido como entrenadora fitness, pues aunque muchos no crean que su cuerpazo es a base de ejercicio y buena alimentación ella sigue adelante, pues quiere seguir no solamente a bajar de peso, sino motivar a sus millones de fans para que hagan lo mismo que ella pudo lograr.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Khloé Kardashian, ya que sus fans han criticado el cambio de su rostro, pues le han dicho que ella ya era hermosa y es que se han dado cuenta que su rostro cambió totalmente a cuando la mirábamos en Keeping Up with the Kardashians, pues sus facciones son mucho más afiladas que antes.

"Que lastima ... Digo, se ve hermosa y honestamente el que se opere no es problema, todos tienen el derecho de y está bien, lo que se me hace feo es que para mí perspectiva ella ya era hermosa", "Lastima que para mejorar tenga que cambiar tanto ella me gustaba porque de todas era la más simpática se veía más humana ..ahora esta bella peto perdió su Ángel..", le escriben a Khloé Kardashian en redes.

Khloé Kardashian y su parecido con Fergie/Instagram

Khloé Kardashian no solo nos sorprende con su belleza, también con su belleza, también con el físico que se carga, pues cuando la vemos en traje de baño su figura es de impacto, ya que sus curvas son mucho más pronunciadas que la de sus hermanas, además siempre le han dicho que es la más divertida de sus hermanas.

Aunque recordemos que las celebridades también tienen su lado negativo, ya que en una ocasión Khloé Kardashian iba hacer entrevistada por la periodista Verónica Albornoz del programa Un Nuevo Día y la socialité le quitó el micrófono de enfrente, por lo que la actitud de la estrella fue muy criticada por sus fans.

"Ustedes Las convirtieron famosas y millonarias!Y Estas mujeres no tienen talento ninguno.Eso se merecen los medios por Tonto's", "Ellas no siempre van a tener tiempo para contestar preguntas repetitivas y aveces tontas", "Que tengan dinero no significa que tengan educación triste realidad", le escribieron a Khloé Kardashian por la acción que cometió.

Cabe mencionar que las Kardashian siempre han estado en el ojo del huracán, pues siempre están en vueltas en escándalos, aunque para ellas ya es costumbre que pasen todo tipo de situaciones en su vida, pues desde que saltaron a la fama con su reality show el mundo ha puesto su mirada sobre ellas.