Khloé Kardashian presume su figura en bikini de miles de pesos

México. Khloé Kardashian, cuyo nombre completo es Khloé Alexandra Kardashian y es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, presume la gran figura que tiene en un bikini carísimo. Según reporte en distintos portales de noticias, tiene un costo de unos treinta mil pesos aproximadamente.

Khloé Kardashian, hermana de la también socialité y empresaria Kim Kardashian, sorprende en redes sociales al publicar una imagen suya en la que aparece en la playa presumiendo su figura escultural, pero también su bikini carísimo de color rosa, además, hizo público en su reality show Keeping up with the Kardashians que tuvo Covid-19 y habló de lo duro que fue enfrentar la enfermedad

A través de su cuenta de Instagram, Khloé, quien también es presentadora de televisión, puede verse en una fotografía en la que aparece en la playa divirtiéndose en la que además luce unos lentes de sol y un costoso collar de oro con una hermosa placa.

Todo indica que las fotografías que Khloé recién acaba de publicar en Instagram fueron tomadas durante las vacaciones que pasó al lado de su familia en una isla privada con motivo de la celebración del cumpleaños de su hermana Kim Kardashian.

Khloe es mundialmente conocida por ser la hermana menor de "Las Kardashians" y por aparecer en los programas de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Khloe Take Miami y Khloé & Lamar, que ha protagonizado junto a sus hermanas Kourtney, Kim, su madre Kris Jenner y su exmarido, el jugador de baloncesto Lamar Odom.

Y por otro lado, Khloé reveló en el más reciente capítulo de Keeping up with the Kardashians que tuvo Covid-19 y sus días con la enfermedad fueron preocupantes y difíciles, por lo que su familia no podía dejar de estar estresada y pensando en ella todo el tiempo.

La empresaria luchó contra dicha enfermedad y Kim Kardashian, su hermana, hizo público también su preocupación por saber el estado de salud de Khloé.

Estamos esperando los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, sólo porque está muy enferma y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso", dijo Kim Kardashian a las cámaras de su programa en el más reciente capítulo.





Sobre los síntomas que presentó Khloé, dijo que tuvo vómitos, temblores, tos, falta de oxígeno y terribles dolores de cabeza: "Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía", apuntó.

Khloé Kardashian es una mujer que conoce el éxito, pero también ha pasado por momentos duros en su vida, como aquel accidente que tuvo cuando tenía 17 años de edad. Iba en su auto junto a su hermano cuando se accidentaron. El impacto hizo que atravesara el parabrisas de su coche, lo que le ocasionó que quedase insconsciente y sufrir una grave conmoción cerebral, causándole pérdida de memoria a largo plazo.