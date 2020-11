Estados Unidos.- Como siempre el final de temporada del reality show Keeping up with the Kardashians se vive al máximo y en esta, la número 19, no fue la excepción, pues Khloé Kardashian se sinceró con su ex, Tristan Thompson, sobre cómo se sentía acerca de su reconciliación románticamente, lo que dejó a todos paralizados, ya que era un esperado momento que querían revivir en el programa.

La conversación se produjo después de que el basquetbolista de la NBA se convirtió en el apoyo incondicional de Khló durante la actual pandemia por coronavirus y en conversación con Kris Jenner, Kim Kardashian, Scott Disick y Robert Kardashian, la empresaria dijo que Tristan había intentado hacer algo todos los días, incluso en los peores.

Mientras la dueña de Good American le aseguraba a su familia que ella y el jugador de Basquetbol sólo "picoteaban" en cuarentena, las estrellas del reality show estaban convencidas de que algo más estaba sucediendo. "Mi familia se mete en todo, todo el maldito tiempo", dijo Khloé en el confesionario. "Es extraño, pero me encanta. A veces, tengo que procesar las cosas... está bien seguir los movimientos. No tenemos que simplemente saltar de la A a la Z", agregó.

Tras las bromas de su familia, la socialité sintió que era el momento para abordar el estado de su relación con Tristan, antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder, pero primero tuvo que entender cómo es que ella se sentía realmente ante la situación que involucra al padre de su pequeña hija True Thompson.

Khloé Kardashian se sincera con Tristan Thompson sobre su relación. Foto: Instagram

En conversación con Malika Haqq, su mejor amiga, Khloé reveló que no estaba segura si "románticamente" podría "llegar allí" con su ex y ella se lamentó. "No sé cómo intentar eso", mencionó. En respuesta a todo esto, Malika le aconsejó: "No sabrás si no lo intentas. Da pasos pequeños, ábrete un poco. Ni siquiera tendrás una conversación con el hombre sobre tu relación y el pasado".

Después de su conversación se acercó a Tristan y evaluó su relación sobre una reconciliación, Malika no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre el ex de Khloé frente a las cámaras del programa y señaló que "tiene un gran corazón y es una buena persona, simplemente cometió algunos errores realmente horribles".

Pero por lo que Tristan compartió con Malika, le quedó claro a ella que él lamentó su comportamiento en el pasado con Khloé y su relación. ""Estamos en un buen espacio, pero, obviamente, ya sabes, perdí a mi compañera, mi amiga", compartió Tristan. "Es como, maldita sea. Cuando te golpea, te golpea fuerte", continuó.

Mientras seguía abriendo su corazón con Malika, reconoció que Khloé sacrificó el mundo por él y confesó que su comportamiento en el pasado había sido muy "inmaduro". "Le doy mucho peso a las opiniones que no importaban. Está bien estar profundamente enamorado, no pierdes tu poder de hombre".

Tristan Thompson está arrepentido de todo el daño que le hizo a Khloé Kardashian. Foto: Instagram

Malika compartió que, aunque tenía un duro viaje por delante, "no todo estaba perdido". Él prosiguió explicando que "Quiero a mi bebé de vuelta. Quiero a mi reina de vuelta", dejando sin habla a los espectadores del programa. Pero no sólo lamentó perder a Khloé, también mostró su tristeza al decepcionar a la matriarca del clan, Kris Jenner, debido a sus acciones, por lo que se dirigió también a ella para hablar sobre su hija. "Cuando la lastimé con todas las acciones que hice, realmente me afectó mucho por lo mucho que te decepcioné y por nuestra relación. Porque tú me veías como un hijo, así que esa fue la parte que fue realmente triste", compartió Tristan con Kris.

A lo que Kris respondió: "Bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz y queremos que tú seas feliz y queremos que sean felices como familia y queremos que True sea feliz".

Tristan continuó asegurándole a Kris que está reconstruyendo su relación con Khloé y ella en un confesionario comentó: "Toda la recuperación y la curación que ha sucedido me ha hecho sentir bien con él como persona".

A final del episodio, la pareja tuvo una conversación sincera sobre su relación y ella explicó que reconoció el cambio en Tristan, pero temió que no fuera permanente. De acuerdo con Thompson, él había crecido hasta un punto en el que sabía lo que realmente quería y eso era estar con Khloé.

¿Te amo? Un millón por ciento. ¿Estoy enamorada de ti actualmente? No. Pero, ¿sería genial si pudiera tener este final de cuento de hadas? Sí", expresó Khloé. "El hecho de que tengas una familia con alguien tampoco significa que tengas que quedarte con alguien si no es la mejor opción", finalizó Khloé durante su conversación con el padre de su hija.

Khloé Kardashian no le puso un punto final a su relación con Tristan Thompson. Foto: Instagram