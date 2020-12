Estados Unidos.- Cuando hablamos de cambios drásticos de looks no podemos dejar de pensar en las hermanas de la familia más mediática del mundo, las del clan Kardashian-Jenner, que está siempre innovándose e imponiendo tendencia con los mejores estilos y en esta ocasión es Khloé Kardashian quien ha dado de qué hablar, ya que lució totalmente diferente a lo que tenía acostumbrados a sus fanáticos y seguidores.

La empresaria, cabeza de la marca Good American, lució irreconocible al decidir dejar su cabello largo de nueva ocasión, dejando atrás su anterior estilo, el que recientemente presumió en cabello muy corto y castaño oscuro, por lo que ahora presume un largo ondulado con luces rubias, mostrando su versatilidad en estilos.

A través de sus historias en Instagram, Khloé aprovechó para compartir con sus fanáticos las ofertas en su marca de jeans y pantalones de nombre Good American, en la que hizo un gran descuento para todos los que desearan adquirir alguna prenda, esto con motivo del Cyber Monday, que llega después del Black Friday, también conocido como el Viernes Negro, una estrategia de ventas para diferentes tiendas que es muy parecida al Buen Fin de México.

Khloé Kardashian sorprende al cambiar de look y luce irreconocible. Foto: Instagram

Anteriormente se le había visto queriendo regresar a su característico cabello largo, pero no se le veía del todo convencido, ya que seguía utilizando un estilo muy corto, sin embargo, el día ha legado y ha lucido de maravilla con un maquillaje impecable y unos ojos para morirse, pues utilizó lentes de contacto azules, los que la hicieron lucir completamente diferente, sin dejar de lado que su rostro se ve mucho más estilizado ahora, pues ha seguido enfocada en perder peso y hacer lucir su cuerpo distinto.

Este no ha sido el único estilo que la hermana del medio de las Kardashian ha utilizado, en el pasado también se le vio luciendo diferentes largos en un color rubio que podría definirse como uno de los mejores looks de su carrera, ya que fue en ese momento en el que decidió hacer un cambio en su físico, logrando bajar varios kilos y lucir fenomenal.

Otro de los looks que ha dejado a todos encantados es el que utilizó cuando Kim Kardashian cumplió cuarenta años y organizó una increíble fiesta en una isla privada, pasando el mejor tiempo con su familia y círculo cercano. Khloé se dejó ver en esos días con el cabello largo y café claro, utilizando algunas trenzas para lucir a la moda, sin dejar de lado que vistió un traje de baño rosa en dos piezas que mostraron su figura muy bien cuidada.

Khloé Kardashian ha lucido diferentes looks y le quedan de maravilla. Foto: Instagram

Actualmente, Khloé Kardashian está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, ya que es una importante mujer dentro del mundo del entretenimiento y todo un ejemplo a seguir, sin dejar de lado que tiene una relación excelente con su familia, con quienes ha tenido algunos disgustos, ya que siendo tan famosos no pueden evitar verse envueltos en polémicas.

Pero eso no lo es todo, también está disfrutando ver crecer a su primogénita True Thompson, fruto de su amor con el jugador de la NBA, Tristan Thompson. Por si fuera poco, tras un gran sufrimiento, ha salido adelante y ha tomado la decisión de regresar con él, ya que ha cambiado radicalmente y ahora sabe cuáles son las decisiones y movimiento correctos con respecto a su vida amorosa.

Tras haber pasado los días de confinamiento juntos, los padres de True se han reconciliado luego de que él la engañó con diferentes mujeres, entre estas incluida Jordyn Woods, que en su momento fue la mejor amiga de Kylie Jenner, y eso ha hecho que comenzaran a entender que estar juntos era lo que más deseaban.

El cabello corto fue uno de los último estilos que utilizó la socialité. Foto: Instagram

Entonces, tras fuertes rumores de que habían regresado, ambos de pronunciaron sobre el tema en el reality show Keeping up with the Kardashians y al final del último episodio de la temporada número 19 se sinceraron sobre su relación y ella explicó que ha reconocido el cambio que tuvo Tristan y de acuerdo con él mismo, ya ha crecido a un punto en el que sabía que lo que realmente quería era estar con Khloé.