Khloé Kardashian y Kylie Jenner se pelean por ver quien tiene mejor cintura

Khloé Kardashian le presumió a su hermana Kylie Jenner que ella posee la cintura más pequeña a sus 36 años, pues muchos piensan que la chica de 23 años es la de mejor cuerpo, pero de inmediato Khloé Kardashian le hizo saber que estaba equivocada y se los demostró con un video donde se le ve una figura de impacto a la socialité.

Fue con un traje de cuero negro con el que la empresaria aparece muy radiante y con un look muy coqueto, ya que traía consigo dos trenzas con los cuales no solo se miraba guapa, sino también juvenil, pues no es secreto que el clan Kardashian siempre quiera verse joven para las fotos, además nunca le ha gustado que los tabloides le digan que se ve mayor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La foto alcanzó más de tres mil likes y varios comentarios de todo tipo, incluso Kylie Jenner le dijo que ese look que cargaba se le miraba fantástico a su hermana mayor, quien siempre trata de verse novedosa con los peinados para las sesiones de fotos, pues el clan Kardashian es famoso por tomarse fotos de impacto para promocionarse tanto ellas como algún producto.

Para quienes no lo saben Khloé Kardashian decidió cambiar su estilo de vida desde hace años, pues no quería seguir aumentando de peso, por lo que se centró en cambiar su imagen por completo, entrando al mundo fitness del cual está enamorada, pues ahora la vemos compartiendo sus rutinas por medio de videos, los cuales son muy populares en Instagram.

"Pues a mi siempre me ha parecido muy hermosa, aunque antes tenía más peso, pero se notaba que era muy linda, ahora es de valorar el esfuerzo que ha hecho para verse mejor, ha demostrado que se puede lograr lo que se quiere..", "No me gusta su transformación, se ve súper plástica! Hasta la voz le cambio. Me encantaba por lo natural que era, pero la verdad me desanima verla así", son los comentarios que le escriben a Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian también ha cambiado en su personalidad de acuerdo con sus fans y es que en una ocasión recordaron cuando la empresaria le empujó el micrófono a una reportera, pues no quiso que entrevistaran a su hermana Kim Kardashian, pues supuestamente le colocó el micrófono a punto de golpearla.

Khloé Kardashia con su espectacular cintura/Instagram

Aunque Khloé Kardashian tiene esa actitud de chica ruda, muchos la han cuestionado por una razón y vaya que muy polémica, pues se dice que la también modelo, regreso con el padre de su hija, Tristan Thompson, quien había tenido algo que ver con Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner, quien ahora se convirtió en su enemiga.

Y es que muchos de los fans de Khloé Kardashian se dieron cuenta que la guapa mujer al parecer invitó a Tristan Thompson al cumpleaños de Kim Kardashian el cual fue en una isla, y es que circulan algunas fotos, donde el basquetbolista aparece entre los invitados de Kim Kardashian.

Cabe mencionar que Khloé Kardashian pocas veces habla de su vida privada, pero cuando lo hace trata de hacerlo en Twitter, donde la famosa se le va con todo ya sea sus detractores o algún famoso que despotrica en contra de ella, pues es muy bien sabido que la mujer no se deja de nadie.

Pero aunque a ella no le afecte el que dirán llega un punto en que Khloé Kardashian está harta de los ataques y lo expresa de una manera sabia, pero con una fuerza tremenda con cada palabra que comparte.