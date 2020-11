Khloé Kardashian y la vez que Tristan Thompson le rompió el corazón con sus infidelidades

Estados Unidos.- En todas las relaciones amorosas hay altas y bajas, y la de Khloé Kardashian y Tristan Thompson, no es la excepción, pues lo que empezó como lo más parecido a un cuento de hadas entre la empresaria y el baquetbolista, también ha tenido sus momentos de oscuridad.

Todo empezó cuatro años atrás, Khloé Kardashian fue a ver a unos amigos al Bel-Air Hotel, esa noche una amigo le presentó a Tristan Thompson, ese mismo día ellos platicaron y según su decir, fue amor a primer instante.

Para el 2 de septiembre del 2016, se le vio a la parejita saliendo de un club nocturno llamado Boosty Bellows, tras esto, US Weekly informó haberlos visto pasar el fin de semana juntos en un romántico viaje en Cabo San Lucas.

Para 2017, Kholé ya reconocía a Tristan como 'su novio' dando detalles de lo enamorada que estaba, incluso, a un medio expreso en el medio Extra, que esperaba que Tristan, fuera el amor de su vida.

Espero que Tristan sea mi amor por siempre. Digo, creo que es por eso que estamos en una relación, para encontrar al indicado. Y digo, estoy enamorada de él. Creo que él es el mejor, confesó hace unos años la empresaria estadounidense.

No pasó mucho tiempo de esa declaración cuando Khloé presentó oficialmente a Tristan con su familia. Momento que podemos apreciar en la décima tercera temporada de 'Keeping Up With the Kardashians'.

La hermana de la famosa Kim Kardashian, para finales del 2017, dio una gran sorpresa, pues por medio de su cuenta de Instagram feliz anunció su embarazo, mientras portaba un gran anillo de compromiso, sin lugar a duda la pareja vivía la etapa más bella de su relación, pues se casarían y formarían una linda familia juntos

Pero en febrero del 2018, esta gran felicidad de Khloé se vio empañada, circuló la noticia que el basquetbolista había tenido un “encuentro inapropiado” con otras dos mujeres, fue de nuevo Us Weekly, quien informó haber visto a Tristan, besando a una modelo y ligando con otra, sin embargo, esto no hizo mucho ruido en el medio.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Foto: Captura

Pero, una semana antes del nacimiento de su pequeña hija, Tristan se volvió a ver envuelto en un escandalo, pues se revelaron varios videos donde se le veía con distintas mujeres, aunque tampoco Khloé hablo de esto públicamente, una fuente muy cercana a ella expresó que la empresaria no sólo estaba herida, también se había sentido humillada y preocupada por su hija por nacer.

La cosa no paró ahí, sino que surgieron más alegaciones de mujeres que habían estado con Tristan no sólo una noche, sino durante meses.

Khloé quien tenía poco de ser madre, de su hija True, estaba con el corazón completamente roto tras escuchar escándalo tras escándalo, por lo que no sabía si quedarse en Ohio con el jugador o regresar a L.A. con su familia, según lo publicado por Glamour.

Sin embargo, meses después de haber descubiertos sus infidelidades Khloé perdonó basquetbolista, incluso, fue vista asistiendo a sus partidos y saliendo en citas a su lado.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Foto: Captura

Para entonces, una de las famosas Kardashian decidió mudarse de regreso a Los Ángeles con su familia e hija durante el verano, y Tristan las alcanzó poco tiempo después para estar juntos como familia.

La pareja decidió ir a terapia para superar sus problemas de pareja, pero al poco tiempo el deportista dejó de ir, posteriormente se supo de un escándalo más con una mujer en un club de L.A.

Cuando llegó la hora de que regresaran a Cleveland por el inicio de la temporada de básquetbol, Khloé, no seguirlo y quedarse donde estaba.

Khloé se entera de otra infidelidad de Tristan

Tras las series de infidelidades de Tristan y un año después de que salieran a la luz, el jugador de la NBA, lo hizo de nuevo, sin embargo, esta vez engaño a su novia, con nada más y nada menos que con la mejor amiga de Kylie Jenner, la bella Jordyn Woods, con esto se rompería la desgastada relación entre pareja.

Jordyn trató de cambiar la historia diciendo que no había pasado nada entre ellos en una entrevista que le hizo Red Table Talk, pero Khloé visiblemente afectada, de inmediato tuiteó:

Porqué estás mintiendo @jordynwoods?? Si vas a intentar salvarte haciéndolo público, EN LUGAR DE LLAMARME EN PRIVADO PARA DISCULPARME PRIMERO, al menos sé HONESTA con tu historia. Por cierto, ¡Tú ERES la razón por la que mi familia se separó!

Twitter de Khloé. Foto: Captura

Fue en julio del 2020, un año y medio desde el gran escandaló, se escuchó de una reconciliación de la pareja, incluso Tristan fue invitado a la fiesta de cumpleaños de Khloé, además de dedicarle un amoroso mensaje en Instagram.