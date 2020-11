Khloé Kardashian y su amoroso mensaje de cumpleaños a la momager Kris Jenner

El jueves 5 de noviembre la momager Kris Jenner (el cerebro detrás de la franquicia del Clan Kardashian-Jenner), celebró su cumpleaños número 65. Sus famosas hijas le dedicaron amoroso mensajes en sus respectivas redes sociales. Khloé Kardashian publicó una serie de fotografías de su progenitora, acompañadas de estas palabras: "feliz hermoso cumpleaños mami, mi gemela, mi reina, mi todo. Estamos aquí para celebrarte todos los días".

Haces que cada momento sea memorable, haces la vida feliz y llena de amor, me emocionas cuando se trata de la vida. Me recuerdas que la vida es una celebración, me haces creer que puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento. Haces que todo se vea tan fabuloso, eres una reina, mi reina literal que ha criado mini reinas y un joven rey.

En su post Khloé Kardashian resaltó que su mamá Kris Jenner construyó el reino en el que viven "y te honramos, solo rezo para poder dejar huellas en las almas de las personas de la forma en que lo haces, te quiero mucho".

La hermosa y escultural Khloé Kardashian mencionó que no puede usar palabras para explicar cuánto ama a su mamá Kris Jenner. "Has sido mi mayor inspiración durante todos los años de mi vida. Su fuerza, gracia, compasión, amor, ética de trabajo, belleza y su increíble generosidad, está más allá de cualquier otra cosa que haya presenciado. Hay tantas cosas buenas que podría decir de ti, la lista podría durar para siempre".

Mamá, todos te amamos y adoramos, eres mi héroe y mi corazón, te amaré más y más todos los días hasta el fin de los tiempos. ¡Agradecida por nuestras bendiciones y por el amor que nos brindas a todos y cada uno de nosotros! Hoy por favor disfruta siendo la reina que eres, feliz cumpleaños.

Khloé Kardashian junto a su hija True y su mamá Kris Jenner. Foto: Instagram @khloekardashian

Kris Jenner habla del final de "Keeping Up with the Kardashians"

Por otra parte, después de 14 años de transmisiones que abarcaron 20 temporadas, el reality show "Keeping Up with the Kardashians" llegará a su fin. La temporada final de este programa de televisión saldrá a principios del 2021. La momager Kris Jenner manifestó en una entrevista a la revista Beauty Inc, que las redes sociales marcaron el final de este show donde el público ha estado muy de cerca en la vida de todas las integrantes del Clan Kardashian-Jenner.

Cuando empezamos, no había Instagram ni Snapchat o cualquier otra plataforma de ese estilo, el mundo ha cambiado. Ahora hay tantas redes sociales, que el espectador no tiene que esperar tres o cuatros meses para ver el siguiente episodio, podemos ofrecerles toda la información que uno podría desear para que la consuman en tiempo real.

De acuerdo con Kris Jenner, matriarca del Clan Kardashian-Jenner, esta es una de las razones por las que después de tantas temporadas, "Keeping Up with the Kardashians" llega a su final además, de los proyectos de cada una de sus hijas Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.

La revista Beauty Inc menciona en sus redes sociales: "de la telerrealidad a emprendedora por excelencia, Kris Jenner ha aprovechado el poder de las redes sociales para construir un imperio de marca de mil millones de dólares para su familia. Y ella recién está comenzando. Hace unos días después de que anunció el final de 'Keeping Up With the Kardashians', el programa de televisión de realidad de larga duración que impulsó al Clan Kardashian-Jenner a la fama y a riquezas insondables. Pero después de 14 años de estrellato en la pantalla chica, la matriarca de la familia y durante mucho tiempo reconocida como la mente maestra detrás del fantástico éxito de innumerables empresas derivadas, está duplicando el poder de una pantalla aún más pequeña: el teléfono".