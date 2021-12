Estados Unidos.- Estas fechas han sido fiesta tras fiesta para todo el mundo, pero para la familia Kardashian-Jenner es todavía más especial, ya que son quienes organizan la anual celebración para invitar a toda su familia, amigos y diferentes figuras del medio del espectáculo, quien se lució y se llevó la gala fue Khloé Kardashian.

La hermana de en medio del famoso clan de mujeres dejó impactados a todos al revelar su atuendo para la fiesta de Navidad familiar, momento en el que lució espectacular y se llevó todas las miradas, luciendo un cuerpazo de envidia.

Luego de bajar más de 18 kilos con dietas y ejercicios, la Kardashian ha tenido un drástico cambio que no teme en lucir cada que tiene la oportunidad, en esta ocasión decidió vestir un vestido plateado con piedras brillantes que dejaron al descubierto su magnífico cuerpo.

Una cinturita de impacto y atributos de envidia fueron sólo una parte del gran cuadro que fue Khloé Kardashian durante la fiesta anual de Navidad y es que también presumió una gran belleza y un buen gusto por la moda, que jamás hace falta en la famosa familia estadounidense.

Khloé Kardashian y su cinturita de infarto tras perder más de 18 kilos

Todos quedaron muy sorprendidos al ver a la empresaria protagonista del reality show Keeping up with the Kardashians con tremendo atuendo, tanto que los comentarios no se hicieron esperar y en tendencias figuró su nombre, siendo la más hablada durante la fecha, incluso entre sus hermanas.

En distintas ocasiones, Khloé Kardashian ha comentado que siempre se sintió inferior a sus hermanas, esto porque sentía que era la hermana "gordita" del famoso clan, lo que la motivó a hacer un cambio, uno que la convirtió en otra persona y hasta ahora sigue siendo una fiel practicante de deportes, seguidora de una vida saludable y disciplinada en las dietas.

Leer más: ¡No se parece! Jailyne Ojeda impacta al revelar cómo se veía a los 16 años