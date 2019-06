Kika Édgar habla de su supuesto romance con Humberto Zurita

Humberto Zurita al parecer quedó enamorado de su compañera de set Kika Edgar, con quien comparte créditos en la segunda temporada de La Reina del Sur de la cadena Telemundo. Según el actor estaría olvidando a su fallecida esposa Christian Bach con la también cantante.

Según publicó la revista TVNotas en su edición más reciente, este "amor de rodaje" entre Humberto Zurita y Kika Edgar surgió aparentemente por qué la actriz lo consoló en una etapa muy difícil, que fue la enfermedad y muerte de su esposa Christian Bach. Cabe señalar que la actriz está casada con Jorge Corrales, tecladista de la agrupación Playa Limbo.

En una entrevista con People en Español, la actriz lejos de hacer caso a dichos rumores, contó cómo es trabajar al lado de Humberto Zurita: "la verdad es que es muy divertido trabajar con él, siempre te la pasas riendo y la forma en cómo trabajamos la verdad es que ha sido de una manera muy espontánea y muy divertida. Es un hombre con un gran sentido del humor, dentro y fuera del set, así que ha sido una experiencia muy gratificante".

Al ser cuestionada si se enamoraría de un hombre mayor, Kika Edgar expresó: "en el amor no hay edad". Cabe señalar que entre ambos hay 30 años de diferencia.

En dicha entrevista con People en Español, la actriz contó un valioso consejo que le dio el viudo de Christian Bach:

Yo creo que amar lo que hacemos, vivir con intensidad y con respeto ante todo lo que hacemos y ante lo que somos. Es un hombre muy sabio.

Una fuente consultada por la revista TVNotas, manifestó sobre el presunto amor que tendría Humberto Zurita por Kika Edgar: "todo se prestó para que pasara, pues Humberto estaba muy triste por los problemas de salud de Christian, quien se quedó bajo cuidados médicos en su casa en Estados Unidos, y al convivir tanto con Kika durante las grabaciones de la serie, donde además eran pareja, pues la compañía y el apoyo que ella le daba los acercaron más y él se enamoró. Además, ella también se sentía un poco sola estando lejos de su hija y su esposo”.

Pese a que las grabaciones de La Reina del Sur 2 ya terminaron, Humberto Zurita seguiría buscando a Kika. La revista de espectáculos publicó además unas fotografías de ambos saliendo de un restaurante en la Ciudad de México.

Sobre si ambos tienen una relación, la persona consultada por la revista manifestó: “una relación tal cual, no, porque Kika tiene claro que para ella la prioridad es su familia; pero Humberto no la suelta. Aparte de que se siente muy solo tras la muerte de Christian, sí quedó cautivado, no sólo por lo guapa que es, también porque sintió que le contagió juventud, y ahora está aferrado a que lo que tenían, no muera".