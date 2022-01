¿Kika Edgar sufrió humillaciones y maltratos de parte de Anahí, cuando trabajaron en "Primer amor"?

"Haciendo un personaje con tantas luces, tantas cámaras, tanta producción, el audio, por supuesto yo tenía mucha inseguridad, pero nunca me quitaron las ganas de aprender".

La verdad es que yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque siempre han sido actrices que me apapacharon y que en su momento yo también apapache, o sea, nos apapachábamos siempre.

Aunque hoy en día no tiene comunicación con la actriz quien interpretó a Mia Colucci en la telenovela "Rebelde", también producida por Pedro Damián, guarda muy buenos recuerdos de todo lo que vivieron en su etapa de "Primer amor... a 1000 × hora".

Kika Edgar de 37 años de edad y originaria de Tampico, Tamaulipas, fue muy clara con sus palabras ante dicho rumor, negó haber recibido maltratos de parte de Anahí : "no, para nada, súper compañeras que tuve y que nos llevábamos súper bien".

En una entrevista para el programa "Venga la alegría", la cantante y actriz mexicana Kika Edgar habló sobre la supuesta enemistad con Anahí , ex integrante del grupo RBD y esposa del político Manuel Velasco Coello, ex Gobernador del estado de Chiapas, México. Ambas trabajaron juntas en la telenovela juvenil "Primer amor... a 1000 × hora" , producida por Pedro Damián para Televisa; en el elenco de este melodrama también estuvieron Kuno Becker, Ana Layevska y Valentino Lanús.

