Kike Jiménez despedaza a La Voz: "éramos como marionetas"

La más reciente edición de La Voz México no ha estado exenta de escándalos. Como recordaremos, hace un par de semanas la participante Alexa Lozano decidió abandonar la competencia.

Posteriormente en un video en sus redes sociales (que a los días borró), aseguró que este reality show era un verdadero fraude.

“Respetable público les quiero comentar que yo participé en la Voz porque fui invitada por el productor y acepté participar bajo las condiciones específicas, las cuales no se respetaron y por eso renuncié…lo hice mal, estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la edición manipulada del pasado domingo, donde los coaches me ofenden para así generar más rating, dejando mi imagen en el suelo".

"La voz es una farsa y una mentira, donde los únicos que se fortalecen son los coaches y el programa".

Ahora, otro ex participante de La Voz México, cuenta toda la verdad sobre este programa. Se trata de Kike Jiménez, ex pupilo de la cantautora italiana Laura Pausini, quien además, quedó en segundo lugar en aquella temporada donde el equipo de Julión Álvarez resultó ganador.

En entrevista con Publimetro, Kike señaló que durante el tiempo que él estuvo en La Voz México, pudo percatarse que Yuri y Julión era de los coaches que seguían las instrucciones de la producción mientras que Ricky Martín y Laura Pausini jamás siguieron órdenes.

Destacó que el tema de la manipulación en el reality show ya no le sorprende, pues señaló que cualquier tipo de estos programas, tiene una dirección y una producción que son líderes del proyecto.

"No considero que esté totalmente manipulado pero al final es un reality show. El programa es específicamente para los 'coaches' y nosotros éramos tratados como marionetas para que el reality pueda funcionar”, confesó Kike, quien actualmente participa en la obra de teatro Catarsis.

Asimismo, comentó que más allá de buscar nuevos talentos (supuesto objetivo del programa), la producción busca personajes para elevar los niveles de audiencia, como el caso de Alexa.

"Ellos saben perfectamente qué proyecto les interesa mover o qué proyecto les interesa más mantener por rating. Me queda clarísimo que lo que busca la producción de La Voz México son personajes".