Kike Jiménez y María José cantan a esos malos amores en "¿Qué más quieres de mí?" y sanan corazones

Dos artistas con gran potencial y grandiosas voces se unen en una misma canción para sanar corazones. El cantautor Kike Jiménez lanzó su nueva canción, "¿Qué más quieres de mí?" a dueto con María José, exintegrante de la agrupación musical Kabah. Este tema, compuesto junto a Paolo Stefanoni y producido por Tree Sound Music, refleja una vivencia personal que tú y yo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, cuando esa relación amorosa simplemente se encuentra en un callejón sin salida y solamente causa dolor.

"Es más de despedida a una relación que ya no iba a ningún lado", expresó Kike Jiménez en una amena charla con Debate. "Creo que todos en la vida hemos tenido alguna experiencia de este tipo, empecé a basarme en las historias de amigos, en las mías propias que en algún momento llegué a vivir y estar conectado con este momento de tantas despedidas que hemos visto a partir de la pandemia, el desamor está también a la orden del día". El intérprete mexicano señaló que trató de dar un mensaje, aunque no fue 100 por ciento positivo.

El hecho de decir que estás mejor sin esa persona, es porque ya estás en un punto donde sanaste la herida y te das cuentas que estás mejor así.

Kike Jiménez formó parte de la anterior temporada de La Voz México, reality musical en el que fue semifinalista del equipo de la cantante María José. Kike resaltó que desde el día uno que conoció a "La Josa" vio realmente a "una intérprete espectacular".

Ya la había visto en videos, en algunos conciertos live streamings, pero nunca había tenido el privilegio de verla cantar en vivo, "y cuando la vi cantar en el reality show de La Voz dije: '¿¡qué!?' Quedé boquiabierto con el talento que ella maneja, entonces me dieron muchas ganas de escribir esta canción a partir de habernos conocido en el reality show el año pasado, y ella también estuvo muy involucrada en el proyecto, lo recibió perfecto, a su equipo y a ella les pareció una canción donde podía mostrar todo su talento de la mejor manera".

168 mil reproducciones tiene el video musical de Kike Jiménez y María José. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

El que María José se sumara al proyecto musical de Kike Jiménez con el dueto en "¿Qué más quieres de mí?" fue crucial. Es algo que no imaginé que podría suceder. "No lo veía ni cerca, y ahora que forma parte del repertorio me emociona mucho la idea de poder hacer un concierto e invitarla a ella a que forme parte también para interpretar la canción, me encantaría que sucedieran más cosas con esto y estoy seguro que así será próximamente".

Kike Jiménez luchó contra sus demonios internos

Por otra parte, el cantautor, originario de Guadalajara, Jalisco, tiene proyectado simplemente "fluir" en este año, ya que está cansado de "tener que estar como yendo contracorriente, el año pasado me la aventé así, como que confronté muchísimos demonios que tenía internos a partir de la pandemia". El haberse arriesgado a salir de su "encierro" (ante la contingencia sanitaria) para grabar un programa, el arriesgarse a salir a producir una canción, un video para poder decir algo, lo llevó a tener resultados muy positivos.

"Ahorita desgraciadamente estamos en un punto en el que no podemos hacer nada más que esperar para que la vacuna nos llegue a nuestras manos y podamos formar parte de la sociedad otra vez".

Mientras tanto, estaré produciendo desde casa, voy a estar lanzando algunos conciertos en streaming, veo la luz poco a poco, pero tampoco me quiero comer todo el pastel de una.

Este domingo 14 de marzo Kike Jiménez ofrecerá un show acústico en La Comandancia, ubicada en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México. El cupo será limitado, por las circunstancias que todos conocemos. Las puertas de este lugar abren a las 18:00 horas y el concierto dará inicio a las 19:00 horas, un show para todas las edades.

"El desarrollo ha sido en ascenso todo el tiempo, ha habido sus bajas también, pero al final del día no se ha dejado de trabajar, y esta industria el éxito que merece es ese, el trabajar todos los días por llegar a mostrar toda tu música, a seguir conectando con la gente, a mantenerte vigente y a darte cuenta de que ésta es una carrera de resistencia y de paciencia, entonces yo lo he visto así en los años que llevo en esto, estoy muy agradecido con las que hoy represento como artista", señaló Kike Jiménez.