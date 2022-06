Kike Mondragón cautiva con sus propias letras; lanza el sencillo "Olas de alcohol" con baile y romance

"Me dibujaste" y "Olas de alcohol" , formarán parte de un EP que estará conformado por un total de siete canciones. Kike se visualiza como un cantautor que fusiona de manera exitosa el pop con reguetón de una manera romántica, sutil y entretenida. Le gusta usar sombrero desde niño y ahora ese detalle se convirtió en su sello personal.

Después de su primera banda, GBA, formada con amigos de la preparatoria, se lanzó en solitario. Invirtió dinero en una producción que no vio frutos, pero el tiempo adecuado llegaría para él. Participó en un campamento de composición apenas en el 2021 y de ahí surgió la llama para impulsar su lanzamiento.

Fue a los 15 años que la música se convirtió en una meta; la primera canción que compuso fue para una amiga de su hermana que nunca le hizo caso , pero le dio el motivo para componer. Pasarían años para que su padre estuviera de acuerdo con Kike para impulsar su carrera, aunque él ya lo tenía claro. No deseaba ser un músico frustrado, ya había probado el camino de los negocios, estudió algo de mercadotecnia y ahora está por terminar la carrera de ciencias de la comunicación.

El intérprete nos presenta su nuevo sencillo titulado "Olas de alcohol" , que al igual que su canción debut, "Me dibujaste", es bajo la producción de Little Jets en el estudio 3kmkz. El tema es alegre, rítmico y fresco, ideal para este verano en el que la gente comienza a salir de vacaciones y divertirse junto a los amigos y familias.

"Jamás había compuesto tanto en tan poco tiempo y me llena de alegría, por fin, poder empezar a compartir mi música", comentó Kike Mondragón , originario de la Ciudad de México .

