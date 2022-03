Kiko Ávalos muy pronto estrenará el cover, Pues mira tú

De la mano de su empresa, Zeus Music, el cantante Kiko Ávalos está por estrenar su nuevo tema, Pues mira tú, un cover de la gran cantante Marisela y que también fue un éxito en la voz de Jenni Rivera. El también compositor, a quien le han grabado importantes cantantes y agrupaciones, entre ellos, Virlán García, Gerardo Ortiz, Alta Consigna y Revólver Cannabis, por mencionar algunos, platicó con EL DEBATE sobre este tema y del nuevo disco que está preparando, en el que incluye algunas colaboraciones.

El nuevo sencillo

La mayoría de las canciones que Kiko Ávalos tiene en su repertorio son corridos, y en muchos lugares está prohibido cantarlos, es por ello que ahora decidió dar un pequeño cambio y promocionar algo distinto, un cover que mucha gente conoce.

Prepara disco de duetos.

Además del lanzamiento de este nuevo sencillo, Ávalos está trabajando arduamente en lo que será su segundo material discográfico.

Dentro de este disco viene también una canción que se llama El monstruo, un corrido al que el cantante le tiene mucha fe que le guste a la gente.

Busca dejar huella en la música

Aunque ya son muchos los años que lleva en la música, primero como compositor, luego como músico y actualmente como cantante, Kiko Ávalos asegura que dedicarse a la música de manera profesional es algo totalmente diferente.

“Cuando inicié en este ambiente yo lo miraba como hobbie, pero me di cuenta que es como un trabajo más. Las personas que estamos en este ambiente somos soñadores y todo lo que contamos gran parte está en el aire, es decir, es un misterio hasta que se hace realidad o llegamos a sonar, porque muchas personas nos ven como un simple cantante, pero no saben todo lo que hay detrás, porque dedicarse a la música lleva muchas horas de trabajo, tiempo, y más que nada, de no dejarse caer y creer en uno mismo.”