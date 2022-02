¿Kim Kardashian? Kanye West sorprende a todos al salir con un clon de su exesposa

Por otro lado, Kanye West parece haber dado por terminada su polémica relación con Julia Fox , y es que la modelo ha eliminado todo rastro de él en sus redes sociales y desde hace días no se dejan ver juntos. Esto luego de que él la sorprendiera en su cumpleaños con una costosa Birkin, pero no sólo a ella, también a cada una de sus amigas, bolsos exclusivos de Hermès que tienen costo de 30 a 50 mil dólares.

Pero no ha sido la única polémica de Kanye West en los últimos días, recientemente aseguró que Kim tenía secuestrada a su hija, ya que lo privaba de verla, de la misma manera, reveló que su exesposa le pidió hacerse pruebas de drogas para conocer su estado actual y descartar que esté consumiendo alguna sustancia.

Y es que la mujer apareció vistiendo un atuendo idéntico al de la socialité estadounidense , peinado, maquillaje y accesorios, que de inmediato desataron todo tipo de críticas, pues muchos argumentan que el rapero ansía regresar con la madre de sus hijos y no sabe cómo llamar su atención.

Resulta que Ye , como ahora es llamado, se apareció en una fiesta en California en la que estuvieron presentes Drake, Travis Scott y Offset, pero no se presentó solo, lo hizo acompañado y de una mujer misteriosa que todos creyeron que era Kim tras verla sorpresivamente.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.