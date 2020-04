Kim Kardashian West estrenará su documental esta noche

El avance de las hermanas Kardashian-Jenner en televisión y plataformas digitales sigue siendo un tema del qué hablar, ahora es Kim Kardashian West, líder del clan, quien hará un estreno esta noche por el canal Oxygen.

La esposa del rapero Kanye West reveló por medio de su cuenta oficial de Instagram que esta noche llegará su propio documental titulado "#KKWTheJusticeProject" (Kim Kardashian West: El proyecto justicia) por medio de un canal estadounidense.

Kim se mostró muy entusiasmada con sus seguidores al hacer el anuncio y aseguró que "no puede esperar a que sus fanáticos lo vean y le digan su opinión sobre este".

Desde hace algunos años, Kim ha estado luchando por los derechos de varios presos en Estados Unidos, encarcelados y condenados de manera injusta. Todo este largo proceso será compartido en el documental de dos horas de duración y producido por ella misma.

En este, podremos ver a la estrella del momento visitando centros penitenciarios y trabajando junto con expertos legales en cuatro casos de personas que creen que han sido injustamente sentenciadas.

Las hermanas Kardashian en polémica tras fuerte pelea en KUWTK

Durante el estreno de la nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, Kim y Kourtney protagonizaron una fuerte pelea a golpes que preocupó a sus millones de seguidores alrededor del mundo y también generó opiniones muy divididas sobre ambas estrellas.

El maquillaje de Kim en la pared por el cachetazo que le mete Kourtney wldndujfhd es de aries la loca con razón pic.twitter.com/T8Fdm2QiDT — �� (@lanaitgirl) April 3, 2020

De acuerdo con algunos internautas, Kourtney tendría la razón al explotar de esa manera en contra de su hermana, mientras que otros apoyan incondicionalmente a Kim. Dejando de lado el escándalo, internautas crearon memes sobre dicha pelea, pues cuando Kourt abofetea a Kim le quita parte de su maquillaje y queda embarrado en la pared.