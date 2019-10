Kim Kardashian celebra su cumpleaños número 39 rodeada de éxito

Este 21 de octubre Kim Kardashian West celebra su cumpleaños número 39 con una elegante cena familiar y un increíble regalo para todos sus fanáticos; la famosa empresaria decidió poner todos sus productos con un 39% de descuento a manera de celebración.

Actualmente, Kim Kardashian es una de las mujeres más influyentes alrededor del mundo, con más de 17 temporadas de su reality show, Keeping Up with the Kardashians, infinitos productos donde destacan su línea de maquillaje y perfumes, la modelo es una de las más queridas en el medio del espectáculo.

Con motivo de llegar a su cumpleaños número 39, Kim decidió hacer un espectácular regalo para sus fans, pues varios de sus productos fueron anunciados con un 39% de descuento en sus redes sociales, además, algunas prendas de su línea de ropa se encuentran en $39 dólares sólo por el día de hoy, 21 de octubre.

La socialité cuenta con más de 300 millones de dólares en su patrimonio y día con día va incrementando su cantidad, contantemente le atina a la perfección a las tendencias, e incluso llega a ser ella quien las impone.

Aunque en diversas ocasiones se ha comentado que Kim Kardashian no tiene ningún talento, esto un pensamiento erróneo, pues su más grande talento es hacer negocios y ser una de las mujeres empresarias más famosas, en Instagram cuenta con más de 149 millones de seguidores, siendo una de las mujeres con más seguidores en dicha red social.

La fiesta de Kim Kardashian

Fueron las hermanas de Kim quienes organizaron la gran fiesta de la magnate, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie estuvieron encargadas de la increíble decoración de su fiesta de cumpleaños, en donde ningún detalle se dejo al azar; la decoración, el ambiente y la temática estuvieron en el punto perfecto para Kim.

La fiesta se llevó a cabo en la masión de la madre de las famosas, Kris Jenner, la cual está ubicada en Palm Springs. En la mesa donde la cena se festejó se veían adornos conmemorativos al cumpleaños de Kim, de losc uales destacaban una letras doradas en el centro que formaban "Happy Kim Day" (Feliz día de Kim), así como globos y kits personalizados para cada invitado.

Muchas celebridades decidieron felicitar a Kim en este día tan especial, sus hermanas, su madre y gran parte de su familia se pronunció con felicitaciones para la empresaria, así como sus amigos y otras celebridades, pero que decir de sus fanáticos, desde que inició el 21 de octubre estuvieron llenando de cariño a la famosa con positivos mensajes, emotivas fotografías e increíbles videos de la misma.

Datos curiosos de Kim Kardashian

Algunos datos curiosos que poca gente conocía, es que Kim ha incursionado en la industria musical, en el 2011 la famosa lanzó su sencillo 'Jam (Turn it up)', tema que causó mucho revuelo y a su vez desató muchas críticas por la terrible voz de la modelo.

Kim conoce al derecho y alrevés el alfabeto de señas, pues desde muy chica lo aprendió en la escuela y reveló que lo llegó a utilizar para hacer trampa durante sus exámenes.

Su matrimonio más corto fue de 72 días, en 2011 se casó con Kim Humphries y la noticia de la separación llegó en sólo días más tardes de la unión, lo cual generó infinitas burlas entre usuarios de Internet, amigos de la empresaria e incluso, burlas de parte de su familia.