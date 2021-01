Kim Kardashian comparte en Instagram la travesura que hizo su hijo Saint West

México. Kim Kardashian, modelo y socialité de Los Ángeles, California, Estados Unidos, comparte en sus redes sociales la travesura que hizo Saint West, su hijo, y lejos de enojarse le cayó mucho en gracias, puesto que hizo algo que muchos de los niños de su edad acostumbran a hacer también.

Kim Kardashian, quien en días pasados fue criticada por su look con el que la asociaron con las Tortugas Ninja, comparte que su hijo de cinco años de edad se cortó el pelo. En un descuido de ella, el pequeño tomó las tijeras y se cortó gran parte de su pelo.

A través de una serie de Insta Stories publicados en su perfil, Kim muestra cómo quedó el niño y también una imagen en la que aparecen juntos los dos; por fortuna no se causó ningún daño y le pidió que jamás lo volviera a hacer por su seguridad.

La famosa celebridad estadounidense menciona en sus historias de Instagram que el pequeño quiso hacerse por si solo un cambio de look para recibir el 2021, según le contó cuando le preguntó por que lo había hecho y sin su permiso.

Kim es madre también de tres niños más: North, Chicago y Psalm, y pasa a su lado el mayor tiempo posible, además le encanta subir a su cuenta de Instagram imágenes de ella a su lado y muestra cómo van creciendo.

A Saint recientemente le celebró su cumpleaños y esto es lo que escribió al respecto:

Todos los años entrevisto a mis hijos y les pregunto las mismas preguntas exactas sobre la vida. Saint, no puedo esperar a que crezcas y te muestre las respuestas de estas preguntas a tus cinco años."

A Kim le hacen la pregunta del "millón"

Kim realizó una dinámica con sus fans a través de Instagram en los últimos meses de 2020 y le preguntaron de todo, por ejemplo, si querría tener más hijos, a lo que respondió:

Amo mucho a mis bebés, pero cuatro es todo lo que puedo manejar con lo ocupada que estoy, y cada uno de mis bebés necesita tanta atención".

Kim Kardashian y Kanye West son padres de cuatro hijos: North de seis año, Saint de tres 3, Chicago de uno y Psalm 2 meses de edad. Los dos últimos nacieron mediante la maternidad subrogada.

Y la empresaria dijo en un capítulo del reality show Keeping Up With the Kardashians, que se sentía presionada por parte de su marido, ya que él deseaba tener siete hijos y confesó que estaba "aterrada" ante la llegada de su cuarto hijo Psalm.