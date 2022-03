Kim Kardashian deja de lado su apellido de casada de una vez por todas

A principios del año pasado Kardashian le pidió el divorcio a West , luego de fuertes rumores que los rodearon. Aunque ella quiso llevar todo en privado, fue él quien decidió hacerlo de la manera contraria, lo que no le agradó ni un poco a la socialité y toda su familia.

Fue el pasado miércoles cuando se aprobó el divorcio de Kim Karashian y Kanye West, esto a través de una audiencia judicial que se llevó a cabo de manera virtual, en donde estuvo presente la empresaria, pero no el rapero, aunque sí su abogado, quien no presentó ninguna objeción ante la situación.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.