Estados Unidos.- El pasado 21 de octubre celebró Kim Kardashian West los 40 años a lo grande el lado de sus familiares y amigos, pero con sus recientes fotografías ha demostrado que para ella esa edad son los nuevos 20, ya que se dejó ver luciendo su figura como nunca en un diminuto bikini que dejó a todos con la boca abierta y soñando con ser como ella a dicha edad.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashians se dejó ver radiante en un traje de baño de dos piezas en color beige que impactó a todos, pues dejó una vez más al descubierto sus sensuales atributos y sus curvas de envidia, pero en esta ocasión podríamos decir que fue diferente, ya que tiene un brillo distinto en su persona, que probablemente adquirió al llegar a las cuatro décadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En Instagram la serie de fotografías que compartió fueron descritas como: "Estos son los 40", haciendo referencia a que ella, como ninguna otra, luce increíble a esa edad, que para ser honestos es difícil conservar después de cuatro hijos, dos partos y varios matrimonios tormentosos.

Kim Kardashian demuestra en traje de baño que los 40 son los nuevos 20. Foto: Instagram

Fue en la isla privada a donde se fue a vacacionar con su familia para celebrar su cumpleaños en donde se tomó dichas fotografías en las que lució fenomenal, pero eso no lo es todo, ella compartió otras fotografías, como una icónica al lado de sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, donde las tres lucieron figuras de infarto en trajes de baño de Animal Print como Leopardo y Cebra, mientras ponen de moda de nueva cuenta los pañuelos en la cabeza.

Las icónicas hermanas Kardashian lucieron increíbles. Foto: Instagram

En otra recopilación de fotografías la vimos con un traje de baño en color verde neón con el que conquistó a todos y logró millones de me gustas, en la publicación de su cuenta de Instagram se le vio pasándola al máximo junto a sus hermanas, Kendall Jenner, Kourtney y Khloé Kardashian, quien no se hizo presente fue Kylie Jenner, por razones hasta ahora desconocidas.

Kylie Jenner fue la notable ausente en la celebración de Kim. Foto: Instagram

Kim también vistió una falda en color verde neón y un gorro de playa en beige, así como unos lentes de sol en color café para darle todo el toque a la moda a su atuendo playero, mientras que sus hermanas vistieron distintos trajes de baños que resaltaron la figura de cada una a su manera.

Momentos más tarde, también se dejó ver en la isla pasándola muy bien después de un refrescante chapuzó que dejó capturado en video que compartió mostrando su envidiable y marcada figura en el mismo traje baño verde neón mientras se le ve saliendo del agua, robándose la atención de todos.

Recordemos que Kim Kardashian, para celebrar su cumpleaños, organizó un viaje durante semanas, para el cual realizó exámenes de salud y le pidió a toda su familia y círculo cercano que se cuidaran y no se expusieran al Covid-19, y así disfrutar sin ningún riesgo unos días en una isla privada, donde "fingieron que las cosas eran normales por un breve momento".

Por si fuera poco, también tuvo otra increíble celebración que le organizó Kris Jenner junto a sus hijas, la cual fue muy emotiva y especial para la estrella estadounidense, ya que hicieron de sus cuarenta años el mejor cumpleaños de su vida recreando los días más importantes en la vida de Kim; su primer cumpleaños, el número dos, el diez, el dieciséis y sus treinta.

Así fue la gran celebración que organizó Kris Jenner junto a sus hijas. Foto: Instagram

Y en el cuadro de esta fascinante celebración confesó que el especial de su cumpleaños número cuarenta será transmitido por el canal E!, aunque hasta ahora se desconoce la fecha de su estreno, pero todos se han mostrado emocionados con la noticia, ya que será uno de los últimos momentos del reality show Keeping up with the Kardashians, puesto que terminará en 2021.