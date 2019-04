Kim Kardashian desata la locura en redes con tanga de hilo

La socialité Kim Kardashian desata la locura en redes sociales con una imagen que se toma en la cama y luce una tanga de hilo de la marca Calvin Klein. Indudablemente, la imagen es una de las más sexys y sensuales que se ha tomado en los últimos meses.

Kim Kardashian se ha convertido en un icono en las redes sociales. Antes de que aparecieran, la famosa empresaria era considerada ya una de las mujeres con mayor repercusión mediática en el mundo.

"Keeping up with the Kardashians", el reality que protagoniza junto al resto de su familia, la había ensalzado ya como una VIP en este sentido.

Kardashian cuenta con más de 130 millones de seguidores tan solo en esta plataforma y en ella muestra cómo es su mundo en la parte personal y profesional.

Kim es gustosa de tomarse fotografías con ropa provocativa, porque sabe que con ellas fascina a sus fanáticos y estos se lo agradecen. En una reciente imagen, la multimillonaria posa con un tanga de hilo Calvin Klein en la cama.

Kim Kardashian puede resumirse en provocación y sensualida, dicha imagen, es prueba de ello.