Kim Kardashian despide a su asistente por este motivo

Stephanie Shepherd fue despedida por Kim Kardashian, tras cuatro años de estar a sus servicios. A Stephanie le tomó por sorpresa la noticia de su despido, quien no lo podía creer.

LACMA event wearing Gucci By Tom Ford Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 8:42 PST

De acuerdo a reporte de distintos medios de comunicación internacionales, Shepherd trabajó para Kim desde 2013, gracias a la amistad de Kim con Doll Robin Antin, del grupo PussyCat Dolls, pues esta última la recomendó.

Desde entonces Stephanie asumió el rol de asistente de Kim y comenzó a expandir su labor en el emporio de la estrella hasta ahora que la han despedido.

Su cercanía con Kourtney Kardashian le habría costado el empleo como asistente de Kim, a Stephanie Shepherd. Foto: Instagram

La decisión tiene que ver con el hecho de que Stephanie se ha vuelto inseparable de la otra Kardashian, Kourtney y eso molestaba a Kim, quien veía la relación como algo “poco profesional”.

Los rumores o imágenes sobre los polémicos embarazos son incontables y la información parece que aún saldrá de la boca de ninguna Kardashian

Pero otras fuentes aseguran que fue una decisión ejecutiva con base en el hecho de que Shepherd no tenía el conocimiento para las funciones que se le fueron encomendando y luego de un tiempo, Kim decidió que no más, refiere People.



Stephanie Shepherd trabajó para Kim desde el 2013 y fue expandiendo su influencia en el emporio de la socialité. Foto: Instagram



Stephanie se consideraba a si misma más que una asistente, el enlace con la Kardashian, pero al parecer ya no hay comunicación entre ellas, aunque si con Kourtney.

En un episodio reciente de “Keeping Up With the Kardashians” Kim le reclamó a Kourtney su relación tan cercana con su asistente, es “poco profesional” le dijo.

Shepherd se había referido ya a su amistad con Kourtney en la página de Refinery 29: “Kourtney y yo somos muy cercanas…Hablamos todo el tiempo, salimos a cenar o me quedo a dormir en su casa. La gente cree que somos lesbianas, porque estamos juntas todo el tiempo, nos agarramos de la mano y además nos parecemos físicamente”.

TE PUDE INTERESAR.

¿Cuánto gana al día Kim por su perfume al día?

La socialité se da la vida que quiere, pues como empresaria galla millones de dólares.

KKWFRAGRANCE.COM Launches November 15th Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 11:03 PST

La estrella de 37 años de la línea KKW Fragrance, que consta de tres aromas, Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oud y Crystal Gardenia Citrus, fueron adquiridas por los fanáticos de la belleza de la televisión de realidad después de salir a la venta el miércoles (15.11.17) .

Según TMZ, se produjeron 300,000 botellas y se espera que todo el lote se agote para hoy (16.11.17), lo que aumentará las ventas a $ 14 millones.

Kim lanzó una gran campaña en las redes sociales para promocionar sus nuevos perfumes e incluso creó una nueva cuenta de Twitter, KKW Fragrance, pero eso solo ha atraído a más de 1,500 seguidores al momento de escribir este artículo.

Pero el día de las ventas de apertura, #KKWFragrance comenzó a tener tendencias en Twitter y la madre de Kim, Kris Jenner, también alentó a sus fanáticos a que salpicaran la nueva línea de belleza de su hija.

Ella tuiteó: "¡Estoy obsesionada! ¡Las nuevas fragancias de Kim recién se lanzaron en http://KKWFRAGRANCE.COM! ¡Qué hermoso es este envase y los olores son para morirse!" Today’s the day!!! Go to kkwfragrance.com at 10am PST to get all 3 fragrances. Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus & Crystal Gardenia OUD Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 9:18 PST

Kim - que tiene hijos en el norte, cuatro y Saint, de 23 meses, con el rapero Kanye West, revelaron que la inspiración detrás de sus nuevos olores eran cristales curativos que sus amigos le regalaron a raíz de su horrible robo armado en París el año pasado, durante el cual los ladrones ataron al cuervo. pelo de belleza, la puso en un baño y robó $ 11 millones en joyas.

Ella le dijo a WWD: "Honestamente, después de mi situación en París, muchos de mis amigos venían y me traían cristales curativos, y obviamente sabía lo que eran, es muy LA y es muy popular en este momento, pero para mí significaba algo tan diferente."

You can go into the @violetgrey store in Los Angeles to get Crystal Gardenia @kkwfragrance Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 10:16 PST