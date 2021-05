Kim Kardashian destrona a su hermana Kylie Jenner con traje de baño en tendencia

Estados Unidos.- Puede que muchos sepan que la socialité Kylie Jenner es la reina de los trajes de baños, pues suele modelar los mejores diseños de maravilla, sin embargo, en esta ocasión fue humillada por su hermana mayor Kim Kardashian con un estilo en tendencia que se robó todas las miradas.

A través de su perfil en Instagram, donde cuenta con 224 millones de seguidores, Kim compartió una fotografía modelando un traje de baño color naranja que evidenció su figura de jovencita a los cuarenta años de edad y recibió todo tipo de halagos, pues lució muy hermosa.

La empresaria, fundadora del imperio KKW Beaty, se lució en un traje de baño de tres piezas en color naranja; la parte inferior y superior a juego y una blusa transparente con degradados que le dio un toque más juvenil y a la moda, asimismo, lo combinó con lentes oscuros de sol y unas sandalias únicas creadas por su exesposo Kanye West.

"Me levanté en el paraíso", señaló Kim Kardashian en la descripción de la publicación en la que parece recién salida de la piscina, pues lleva el cabello mojado y su traje de baño parece estarlo también, luciendo sólo un poco de color en sus labios.

Más de tres millones y medio de me gustas fueron los que logró la sensación de Keeping up with the Kardashians en su publicación, evidenciando la gran relevancia que continúa teniendo en el mundo del espectáculo a años del escándalo que impulsó su carrera.

Kim Kardashian en la actualidad es una de las figuras públicas más importantes, pues suele ser un modelo a seguir, no sólo en su estilo de moda, sino también en su estilo de vida, dietas, planes y conocimientos, pues no se ha enfocado en una sola área, sino en explorar las alternativas.