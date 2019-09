Kim Kardashian, entre lágrimas, habla sobre el lupus que padece

Kim Kardashian dio positivo en la prueba que se realizó para saber si tenía Lupus; esto fue revelado durante un avance de la nueva temporada del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, que se estrenó en E! el pasado lunes 9 de septiembre.

La esposa del rapero Kanye West confesó que llevaba bastante tiempo con dolores de cabeza y fatiga en general, por lo que decidió someterse a diferentes pruebas para conocer si tenía alguna enfermedad. En el avance es escuchaba a su médico Daniel Wallace darle la noticia: "tus anticuerpos para el lupus y la artritis reumatoide son positivos".

Si bien Kim Kardashian no pudo evitar las lágrimas, el doctor le pide que no se anticipe a un verdadero diagnóstico, pues a veces estos positivos en dicho test son falsos; dar positivo ante los anticuerpos no significa padecer esta enfermedad, sino que estos males podrían desarrollarse en el futuro. Sin embargo, las palabras de aliento del doctor no son suficientes para la socialité, quien se mostró bastante afectada con la noticia.

En una reciente entrevista con Winnie Harlow en el programa de televisión The View, la integrante del Clan Kardashian-Jenner habló sobre los problemas de salud mental que le ha generado conocer el diagnóstico de Lupus.

Cuando tienes un diagnóstico, o te hacen una prueba para algo y obtienes un resultado que no esperabas, le das vueltas a la cabeza y por un segundo te viene esta pequeña depresión de pensar en todo lo que te puede suceder.

Una de sus mayores preocupaciones al conocer dicho diagnóstico, fue familia. "Tuve que reponerme porque tengo hijos y una familia a la que unirme y para la que tengo que ser positiva.

No importa lo que esté sucediendo en tu vida, puedes tomarte un tiempo para llorar por un segundo y luego descubrir cómo ser positivo al respecto porque eso no va a cambiar.

Lupus es la misma enfermedad que desde hace unos años padece Selena Gomez, es definida como una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error; esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.