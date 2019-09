Kim Kardashian es víctima de una plaga de tarántulas en su casa

La empresaria y modelo, Kim Kardashian, se llevó una desagradable sorpresa en su casa cuando se percató de que había algunas tarántulas deambulando por el lugar.

La hermana más polémica de las Kardashians, hizo saber a sus seguidores en Instagram que había plaga de tarántulas en su casa y escribió:

No podré dormir esta noche sabiendo que esto estaba en mi garage".

Pero para desgracia de Kimberly, no era solo una, sino varios arácnidos que anduvieron en su casa, "aparentemente es la temporada de apareamiento" escribió.

Las fotografías y vídeos despertaron temor entre los seguidores de la hermosa modelo, las hermanas Kardashian hablaron sobre el tema.

"¡Las fotos de tarántula de Kimberly me tuvieron despierta toda la noche!", "seguía pensando que había tarántulas sobre mí" escribió Khloé Kardashian.

Al parecer esta no es la primera vez que Kim tiene a estos visitantes en su casa pues en febrero de 2018, durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians, mientras la hermana mayor Kourtney intentaba broncearse con su mejor amiga Larsa Pippen, fue sorprendida con un arácnido de ocho patas.

"¡Dios mío! ¡Dios mío!" gritó Kourtney al ver a la tarántula por debajo de los silones. "Llamé al control de plagas, vinieron, rociaron dos veces", explicó.