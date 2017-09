Kim Kardashian anuncia su tercer embarazo

Tras meses de búsqueda Kanye West y la socialite Kim Kardashian anunciaron su tercer embarazado por medio de un vientre de alquiler al parecer encontraron a la candidata perfecta la pareja más mediática están muy felices por la llegada de su tercer bebe.



De acuerdo con la revista People confirmaron la noticia, esto surgió a partir de julio en donde se habían informado que la pareja esperaba a su tercer hijo.

I loved reading the interview inside @interviewmag by @janetmock THANK YOU Janet! North's interview is so cute too! Thank you Penelope, Kaia Gerber, Millie Bobbi Brown & the Federline boys for asking North her questions Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 12:06 PDT



"La familia entera está en la luna. Kim ha estado buscando una madre subrogada por meses hasta que hace poco encontró a la candidata perfecta" afirmo la fuente.





"Dado que su salud la asustó en el pasado, Kim sintió la necesidad de contratar a una agencia de subrogación que la ayudara a encontrar a una mujer sana que fuera una excelente opción para ella y Kanye. Ambos han estado muy involucrados en el proceso ellos quieren que todo sea perfecto y que el bebé sea extremadamente sano. Ellos no quieren ninguna complicación y Kim le ofrece un régimen ideal de alimentación y dienta para que todos sepan lo que el bebé está consumiendo antes de que nazca" aseguro el informante del dicho proceso.



Sisters waiting to surprise Khloe... Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 1:08 PDT

La misma socialite expreso anteriormente las ganas que tenia de volver a ser madre de nuevo además antes de que naciera el pequeño Saint, Kim ya estaba tratando de ver cómo sería la posibilidad de volver hacer madre.

Good Morning Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 9:06 PDT



"No me preocupa cómo estaré después de tener el segundo hijo... me preocupa el tercero, ahí es cuando tu cuerpo empieza a verse afectado" se cree que esta es la razón por la cual la mediana de las kardashians haya preferido esta nueva opción de embarazo.



Según el medio TMZ informo hace un par de meses que la reality star y el cantante de rap ya habían encontrado a la candidata para que gestara a su bebe, quien se supone nazca en enero, aparentemente la cantidad que ofreció Kardashian ah la joven es de 45 mil dólares en diez pagos por sus servicios, además ofrecerán otros cinco mil dólares extras tras el nacimiento del bebe en caso de que sean dos bebes por cada uno de ellos será un pago más con la misma cantidad.



So honored to have been photographed by Mert and Marcus for their book new book! 20 years in the making! It's out Sept 7th #mertandmarcus @mertalas @macpiggott #taschen Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 3:03 PDT

Según fuentes un informante relacionado con la agencia encargada de hacer las labores, cualquier tipo de riesgo que presente la joven mujer que pueda producirse durante la gestación o el parto será cubierto al igual que las demás peticiones, además la madre sustituta recibiría una indemnización de nada más y nada menos que 4 mil dólares en caso de que pierda alguno de sus órganos reproductivos en el proceso.



family first. @iamkimwest Una publicación compartida por Yeezus. (@privatekanye) el 25 de Jul de 2015 a la(s) 1:46 PDT

Además, la chica encargada de engendrar al hijo de la pareja será sometida a una especie de contrato y obligaciones las cuales ella debe de cumplir, algunas cosas por sentido común sería la de no fumar, beber alcohol o tomar drogas, por si fuera poco, está prohibido los baños de agua caliente, y tomar bebidas con cafeína al día, la ingesta de pescado o cambiar la arena de un gato.

Con información Quien

Te puede interesar