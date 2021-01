Kim Kardashian habría contratado a Laura Wasser para su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian supuestamente estaría a poco del divorcio del padre de sus hijos, el rapero Kanye West. Varias fuentes cercanas a la integrante del Clan Kardashian-Jenner, aseguraron al portal Page Six que la socialité estadounidense habría contratado a la abogada Laura Wasser, conocida como "la reina de los divorcios de Hollywood".

Al parecer ambas partes mantienen en secreto toda esta situación, pero lo que es un hecho es que ya están separados, según dijo una fuente al portal estadounidense antes mencionado. "Kim contrató a Laura Wasser y están en conversaciones para llegar a un acuerdo".

Los rumores de una ruptura entre la hermana de la multimillonaria empresaria Kylie Jenner y el controvertido rapero originario de Atlanta, Georgia, aumentaron desde hace unas semanas ya que Kim se ha mostrado sin su anillo de bodas, mientras que el padre de sus cuatro hijos (North, Psalm, Saint y Chicago West), ha estado en su rancho en el estado de Wyoming, Estados Unidos, donde pasó las recientes fiestas de Navidad y año nuevo.

Las fuentes aseguraron a Page Six:

Kim consiguió que Kanye fuera allí (a su rancho en Wyoming) para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse, ella ha terminado.

Asimismo señalan que Kim Kardashian, hija de la momager Kris Jenner y del fallecido abogado Robert Kardashian (uno de los abogados del ex jugador de la NFL O. J. Simpson, durante el juicio mediático, en el que fue acusado de dos homicidios en 1995), ha hecho mucho en el pasado para ayudar a su esposo con sus problemas de salud mental. (Kim Kardashian comparte en Instagram la travesura que hizo su hijo Saint West).

"Ahora este divorcio está sucediendo porque Kim ha crecido mucho, se toma en serio el examen de la abogacía, se toma en serio su campaña de reforma penitenciaria, mientras tanto, Kanye está hablando de postularse para presidente y decir otras cosas locas y ella ya ha tenido suficiente".

Otra fuente mencionó al portal Six Page, que Kanye West se sintió cada vez más incómodo e irritado por la exagerada vida de todas las integrantes del reality show "Keeping up with the Kardashians"; ante esto el rapero de 43 años de edad decidió terminar "por completo con toda la familia, no quiere tener nada que ver con ellos".

La última fotografía que Kim Kardashian publicó con el rapero, fue en noviembre del año pasado, para celebrar el décimo aniversario del álbum "My beautiful dark twisted fantasy" de Kanye. "Para aquellos que no conocen la historia detrás de "Lost in the world', Kanye no pudo encontrar algunas de las letras, pero luego se dio cuenta de que las tenía en un poema que me había escrito, que era mi tarjeta de cumpleaños, yo por mi 30 cumpleaños. Tomó el poema que me escribió y lo convirtió en la canción. ¡Me quedo con todo!".