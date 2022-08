Kim Kardashian le pone fin a su relación con Pete Davidson por este razón

Tras nueve meses de romance, Pete Davidson de 28 y Kim Kardashian de 41 años le pusieron fin a este el cual fue uno de los más sonados, no solo por la diferencia de edades, sino por el rol que cada uno desempeñaba en la industria de la farándula, algo que siempre llamó la atención de fans y medios.

De acuerdo con medios estadounidenses, el romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson se desvaneció porque el comediante pasó mucho tiempo trabajando fuera, por lo que poco a poco las cosas se vinieron abajo, aunque la socialité también ha estado cargada de proyectos, por lo cual las cosas se complicaron para ambos.

Para quienes no lo saben dicho romance entre las dos estrellas se dio poco después de que la influencer millonaria empezaba a terminar su matrimonio con Kanye West, padre de sus hijos, y aunque muchos pensaron que dicha relación era broma o una estrategia de publicidad, cuando salió a luz todos los paparazzis estaban sobre ellos.

Además, muchos fans de la modelo están un poco tristes, pues aseguran que era la primera vez que miraban a una Kim Kardashian mucho más emocionada en su romance, además de verse plena, pues cuando salía con el histrión se podía preciar la felicidad de ambos.

"No me sorprende de Kim, toda su vida ha sido así, lamentablemente, expone su vida privada ante sus hijos", "No me sorprende en lo absoluto, no tenían mucho en común que digamos, me parece que ella está a otro nivel", "Jajaja eso ya se veía venir es su colágeno quien carajos se casa con au colageno?", escriben las redes.

Recordemos que la primera vez que se les vio juntos fue en un parque de diversiones, donde en efecto causaron asombro total al ver como iban tomados de la mano, además los fans de Kim Kardashian querían saber como la familia de ella tomó la decisión, pues recordemos que la separación que tuvo con el rapero apenas era muy reciente.

Cabe mencionar que en estos a Kim se le ve muy metida en su línea de maquillaje, la cual tiene un éxito a nivel mundial.